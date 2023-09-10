جاى تايلور: الدستور الأمريكى لا يضع حدودًا للعمر الذى يبلغه المرشح الرئاسى

قال جاي تايلور، رئيس فريق الأمن القومي بواشنطن تايمز، إن الدستور الأمريكي لا يضع حدودًا للعمر الذي يبلغه المرشح الرئاسي، وهذا أمر يجب تغييره بواسطة مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن به 35% من الشيوخ أعمارهم 70 عامًا، ومن الصعب مطالبتهم بعدم الترشح للانتخابات.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه كان من المهم أن يتم وضع هذا السياق في المائتي عام الماضية وعادة ما يكون رؤساء أمريكا في الخمسينات عدا عددًا من الرؤساء كانوا في الأربعينات من عمرهم وآخرهم الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وتساءل هل يستطيع بايدن وترامب، الصمود بدنيًا خلال العام المقبل مع حملة انتخابية صارمة تحتاج الظهور في 35 ولاية مختلفة والتفاعل وسط الناخبين، مشيرًا إلى أن بايدن سيكون متعبًا وإذا نظرنا للمناورة بين الجمهوريين وجدنا أن هناك مرشحين أصغر سنا.

مايك بنس خارج السباق الانتخابي لموقفه من حادث البنتاجون

وأكد أن مايك بنس، خارج السباق الانتخابي لموقفة من حادث البنتاجون، مشيرًا إلى أن "ترامب"، يشوه سمعته في كل الخطابات الغاضبة التي يقدمها وما يقلق أنه يفعل ذلك مع أي شخص يكون نائبا فيما بعد.

وأشار إلى أن بايدن سيكون عمره كبيرًا وسيحتاج لأن يتواصل مع الناخبين، وإذا كانت نائبته كامالا هاريس لا تتمتع بحب الجمهور فكيف ستتواصل معهم.