الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أهم المكتسبات المصرية من وراء حضور قمة مجموعة العشرين

قمة مجموعة العشرين
قمة مجموعة العشرين

أوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أهم المكتسبات المصرية من وراء حضور قمة مجموعة العشرين.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن قمة العشرين تمثل 75% من حركة التجارة الدولية، و85% من الناتج المحلي للاقتصاد العالمي، علاوة على أن سكان دول قمة العشرين تمثل 65% من تعداد سكان العالم.

العالم يعاد رسم تكتلات اقتصادية جديدة 

وأضاف: "دول مجموعة العشرين تمثل 79% من حجم الانبعاثات الحرارية الصادرة عن تلك المجموعة، ونحن نعلم جميعا أن هناك تحديا كبيرا ناتجا عن التغيرات المناخية، والعالم يعاد رسم تكتلات اقتصادية جديدة".

وتابع: "ومن لم ينفذ ويصبح ضمن تلك التكتلات سيكون وضعه صعبا جدا، العالم يعاني من أزمات مركبة ومتضخمة، أبرزها أزمة الأوبئة وتعطل سلاسل الإمداد وغيرها من الأزمات السياسية".

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن القيادة السياسية استبقت الأحداث، من خلال زراعة واستصلاح أراضي زراعية وإنشاء مجمعات أسمدة، وغيرها من المشروعات التي بدورها ساهمت في إطلاق الرئيس السيسي دعوة لاستضافة مصر مركزا عالميا لتخزين وتداول الحبوب.

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