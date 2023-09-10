الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل دهسه قطار أثناء عبوره المزلقان بالقليوبية

جثة
جثة

لقى عامل مصرعه إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أسفل كوبري المشاة دائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد سالم مأمور قسم شرطة قها، يفيد بورود بلاغ من ناظر محطة قطارات قها، باصطدام أحد القطارات بشخص والجثة عبارة عن أشلاء.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار بالمدعو "باسم ط ط"، 36 سنة عامل، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، أسفل كوبري المشاة بدائرة قسم شرطة قها، والجثة عبارة عن أشلاء.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

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