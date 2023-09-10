داليا شوقي تكشف تأثير وفاة مدرسها عليها وتبكي على الهواء

قالت الفنانة داليا شوقي، إن وفاة محمود اللوزي، وكان مدرسها في المعهد، هزتها كثيرًا لأنه كان إنسانًا كبيرًا وأنها كانت تعتقد أنه لن يغادر الحياة، ودخلت في نوبة بكاء على الهواء.

وأضافت، خلال لقائه في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنها من هواة السفر، وأنها ترى أن له فوائد لا تعد ولا تحصى وليس كما يقال بأن السفر فيه 7 فوائد فقط، مشيرة إلى أن آخر سفرية لها كانت في كينيا وتونس.

المغامرة في حياتها

وتابعت، إنها مغامرة جدًا في حياتها وكانت تتمنى خلال رحلتها أن تغادر سيارة السفاري وتقترب من الأسد، وذلك لأنها تربي القطط وكان لديها رغبة في أن تمس شعره كما تفعل مع القطط.