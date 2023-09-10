استطلاع رأي: غالبية الأمريكيين غير راضيين على تقدم عمر المترشحين لمنصب الرئيس

كشف استطلاع رأي أمريكي حديث، عن موقف الشعب الأمريكي من التعامل مع المرشحين لمنصب الرئيس الأمريكي المتقدمين في العمر، لافتاً أنه من وجهة نظر الأمريكيين، يجلب العمر الخبرة والأقدمية في المناصب المنتخبة، لكن هذا يفوقه المخاوف من أن المسؤولين المنتخبين قد يكونون "بعيدين عن الواقع" أو غير قادرين على القيام بالمهمة بعد سن 75 عاما.



ووفقاً لاستطلاع الرأي، فإنه وسط الاهتمام المتزايد مؤخرًا بالمسؤولين الأكبر سنًا - بما في ذلك المرشحين الرئيسيين من الحزب الجمهوري والديمقراطي، لمنصب الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ البارزين على كلا الجانبين - يعتقد العديد من الأمريكيين أن هذه الوظائف العليا تتطلب الكثير من الجهد بالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

وأكد غالبية المشاركين في استطلاع الرأي، أنه سيتم استبعاد انتخاب المسؤولين عند سن 70 عامًا.

كما قال التقرير المنشور على شبكة cbs الأمريكية، إن معظم المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ ومنصب الرئيس من كلا الحزبين يتجاوز عمره الـ70 عاماً، في وقت يرى الامريكيون أنهم يحتاجون إلى الحيوية والشباب في المناصب المسؤولة للتركيز على الاولويات التي تهم الشعب.

المنافسة مشتعلة قبل الانتخابات الرئاسية الامريكية 2024

قبل أقل من 4 أشهر على بدء انتخابات اختيار المرشح الجمهورى للمشاركة فى الانتخابات الأمريكية 2024 للمنافسة أمام الرئيس جو بايدن، اشتدت المنافسة بين دونالد ترامب ورون ديسانتيس، المرشحان الأقرب فى منافسة الحزب.

فيما حصل ترامب على تأييد من حاكمة ولاية ساوث داكوتا، أرجح فريق حاكم فلوريدا أن الأخير فرصته أكبر فى ولاية آيوا، التى يلتقى فيها الخصوم الجمهوريون لحضور مباراة وحشد الدعم.

وقالت صحيفة "ايو إس أيه توداي" الأمريكية أن الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب عاد إلى الحملة الانتخابية، وبدأ حملته السياسية بينما يواجه أربع محاكمات جنائية، لكنه مع ذلك يظل المرشح الرئاسى الجمهوري لعام 2024.