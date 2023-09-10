الإثنين الحزين.. كيف تُحيي نيويورك الذكرى 22 لهجمات 11 سبتمبر؟

تُحيي مدينة نيويورك غدًا الاثنين الذكرى السنوية الثانية والعشرين لهجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي والبنتاجون، إضافة إلى تحطم طائرة يونايتد إيرلاينز الرحلة 93.

متحف 11 سبتمبر والنصب التذكاري

من المقرر أن تتضمن مراسم الإحياء الحفل السنوي في متحف 11 سبتمبر والنصب التذكاري وأيضا بعض الفعاليات التي تقام بجميع أنحاء نيويورك لتكريم ما يقرب من 3000 شخص فقدوا أرواحهم في هذه المأساة، بحسب ما بثته قناة "Spectrum News NY1" الإخبارية.

ويقام الحفل السنوي للنصب التذكاري ومتحف 11 سبتمبر في الساحة التذكارية لأحداث 11 سبتمبر بدءًا من الساعة 8:30 صباحًا يوم الاثنين 11 سبتمبر، ومن المتوقع أن يختتم حوالي الساعة 1 ظهرًا.

يتضمن الحدث تقليديًا قراءة شخصية للأسماء من قبل أفراد عائلات الضحايا، بالإضافة إلى ست دقائق من الصمت للتعرف على وقت ضرب برجي مركز التجارة العالمي وسقوطهما، ومتى تعرض البنتاجون للهجوم، ومتى تحطمت الرحلة 93.

لن تكون الساحة مفتوحة للجمهور خلال الحفل، كما سيتم إغلاق المتحف أمام الجمهور طوال اليوم، وسيكون مفتوحًا فقط لأفراد الأسرة وغيرهم ممن لديهم تذاكر محجوزة.

ومن المتوقع أن تحضر نائبة الرئيس كامالا هاريس الحفل.

يستضيف المتحف أيضًا يومًا مجتمعيًا من الساعة 3 إلى 7 مساءً، اليوم الأحد 10 سبتمبر، وهذا الحدث مفتوح لـ: أفراد عائلات 11/9 و26/2/1993، وأفراد عائلات الأفراد المرضى أو الذين ماتوا بسبب أمراض وإصابات مرتبطة بأحداث 11/9، وعمال الإنقاذ والإنعاش، والمستجيبين الأوائل في وقت الهجمات، والناجين من 11 سبتمبر و1993، والعسكريين والمحاربين القدامى في الخدمة الفعلية، وسكان مانهاتن السفلى وأصحاب الأعمال، وأعضاء طاقم الطيران النشطين والمتقاعدين، وذلك وفقًا لموقع المتحف.

متحف مكافحة الحرائق

سيحيي متحف مكافحة الحرائق في مدينة نيويورك أيضا الذكرى السنوية الثانية والعشرين بحفل وضع إكليل من الزهور في المتحف في الساعة 11:30 صباح غدٍ لتكريم 343 من أعضاء قوات الدفاع عن نيويورك الذين قتلوا خلال الهجمات.

يتميز ذلك المتحف بهيكل من الرخام الأسود والبلاط مع صور لرجال الإطفاء، وحالات تعرض الأدوات المستخدمة والعناصر المستردة من جهود التعافي وجدول زمني بحجم الجدار لأحداث ذلك اليوم.

هيئة الميناء في نيويورك

وتقيم هيئة الميناء في مدينة نيويورك أيضا قداسًا تذكاريًا بين الأديان في كنيسة القديس بطرس في الثانية ظهرًا الاثنين 11 سبتمبر، لتكريم 84 موظفًا لقوا حتفهم خلال الهجمات وضحايا تفجير مركز التجارة العالمي 1993، وسيتبع القداس حفل إحياء ذكرى 11 سبتمبر والمتحف.

أشعة مانهاتن الزرقاء

ومن الغسق حتى فجر يوم الاثنين 11 سبتمبر، ستضيء شعاعان من الضوء الأزرق أفق مانهاتن، ويتميز هذا العرض الفني العام، الذي تم عمله لأول مرة في عام 2002، بشعاعين يصلان إلى ارتفاع أربعة أميال في السماء، ويمثلان البرجين التوأمين.

ويمكن رؤية الشعاعين من دائرة نصف قطرها 60 ميلاً في ليلة صافية في مانهاتن السفلى، وفقًا لموقع متحف ونصب 11 سبتمبر التذكاري.

وأعلنت حاكمة الولاية كاثي هوشول، أنه سيتم خفض المباني الحكومية بالولاية إلى نصف الموظفين، وسيتم إضاءة 16 من المعالم والجسور بالولاية باللون الأزرق تخليدًا للذكرى.

تشمل المعالم البارزة في جميع أنحاء المدينة التي سيتم إضاءتها باللون الأزرق جسر كوسيوسكو ومبنى إمباير ستيت وبوابة "لير إيست إند" في محطة بنسلفانيا وقاعة قطار موينيهان.

حفل إضاءة الشموع في بروكلين

وسيقام حفل إضاءة الشموع السنوي في حديقة ميمونيدس في بروكلين اليوم الأحد، وسيكون هناك حفل مسبق مع اثنين من ضيوف الشرف ابتداءً من الساعة 6 مساءً، وسيبدأ حفل إضاءة الشموع في الساعة 6:30 مساءً