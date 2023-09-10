الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال نظر دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر

اسلام جابر
اسلام جابر

تواصل محكمة الأسرة بالعمرانية نظر دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر المرفوعة للمرة الثانية من أسماء.ح.

وقضت محكمة الهرم بحبس لاعب الكرة إسلام جابر لمدة عام مع الشغل بتهمة سرقة عقد الزواج العرفي.

كانت السيدة قد تقدمت بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.

وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ من الطفل ٣ أشهر، تقدمت برفع دعوى جديدة وتم تأجيلها إلى شهر يوليو الجاري، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات غير مدون فيه اسم المولود أو الأب.

كانت أسماء.ح قد رفعت دعوى إثبات نسب سابقة ضد لاعب الكرة الشهير إسلام جابر، لإثبات نسب طفلها، وقضت المحكمة برفض الدعوى.

وأودعت محكمة الأسرة حيثيات حكمها في دعوى إثبات نسب إسلام جابر في القضية رقم ١٨٦ ٣ لسنة ٢٠٢٢ أسرة العمرانية الصادر في ٢٠٢٣/٣/٢٨ حيث إن الوقائع تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في ٣١/٨/٢٠٢٢، للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كل الحقوق الأخرى.

أوضحت في دعواها أن المدعية زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في ٥/٣/٢٠٢٢ وموقع عليه من كل من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية جنينا، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقد الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهما، فقامت بتحرير المحضر رقم ١٦١٤٤ لسنة ٢٠٢٢، إداري الهرم عن تلك الواقعة، الأمر الذي حدا بالطالبة التي قامت بدعواها لإثبات نسب الجنين للمدعي عليه.

محكمة الأسرة بالعمرانية إسلام جابر لاعب الكرة الشهير محكمة الهرم سرقة عقد الزواج العرفي

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