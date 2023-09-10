الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المسح الجيولوجى الأمريكى: هزة أرضية بقوة 3.9 درجة ضربت مناطق قرب مراكش

هزة أرضية
هزة أرضية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، عن أن هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر ضربت مناطق قرب مراكش، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

ورصدت هزة أرضية بقوة 3.9 درجة وعلى عمق 10 كم ضربت مناطق قرب مراكش المغربية.

 

تسجيل هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر

 

وكان معهد الجيوفيزياء المغربي، قد أعلن تسجيل هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر للزلازل، صباح اليوم الأحد، مؤكدًا أن آخر هزة ارتدادية تم تسجيلها كانت صباح اليوم.

 

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق، إلى 2012 شخصًا، فيما زاد عدد المصابين إلى 2059، بينهم 1404 حالات خطرة.

هزة أرضية هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية المسح الجيولوجي الأمريكية مناطق قرب مراكش مراكش

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