الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا توماس يترأس قداس المناولة الاحتفاليّة بكنيسة السّيدّة العذراء أم النور بإمبابة

كنيسة
كنيسة

ترأّس اليوم، نّيافة الأنبا توماس عدلي، مُطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية، بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بمبنى خدمات أم النور، برعية السّدة العذراء أمّ النّور للأقباط الكاثوليك، بإمبابة.

معمودية 4 وسيامة 30

بدأ اليوم بمنح عدد أربعة أطفال سرّيّ المعموديّة، والتثبيت، ثم قام نيافته بسيامة عدد ثلاثين شمّاسًا على مرتّل "پسالطُس"، بعدما أتمّوا فترة التّكوين، والإعداد لهذه المرحلة من دراسة مبادئ اللّغة القبطيّة، وطقس القدّاس، وروحانيّة خادم المذبح.

قام الأنبا توماس أيضًا بالاحتفال بعدد أربعة عشر طفلًا وطفلة، بعد إتمامهم فترة التّكوين المكثّف، والإعداد للمناولة الاحتفاليّة.

شارك في الصلاة القُمُّص إبرام مرجان، راعي الكنيسة، والأب بيّوس فرج، والأب ميشيل عبدالله، الرّاعيان المساعدان، كما شارك أيضًا القدّاس الأب بطرس أنور، والأب مينا أنور الكومبونياني.

وفي عظته، شرح الأب المطران واجبات شمّاس المذبح، والتذّكير بمعنى المناولة الاحتفاليّة، كما تأمّل نيافته في إنجيل اليوم في نقطتين هما: ضرورة قراءة النّعم، التي يتمجّد الله من خلالها في حياتنا، وكيفيّة محبّة الله، وأنفسنا، والقريب.

وفي كلمة القُمُّص إبرام، قام بشكر كل الخدام والخادمات ومن تعب في إعداد الشمامسة وأطفال المناولة الاحتفالية، حيث قدّم الشّكر الإكليريكيّ فادي فايق، على تسليم الألحان، ومبادئ الطقس للشّمامسة المرتسمين، وخادمات المناولة الاحتفاليّة: الأخت مارثا فوكيه، الأخت نجلاء ميخائيل، الأخت إيريني ألبير، الأخت أمل سمير، بالإضافة إلى الأخت رضا منير.

 

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