بطريرك الكاثوليك ينعى الأب هنري بولاد اليسوعي

نعى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الأب هنري بولاد اليسوعي الذي رحل اليوم.

وقال في بيانه: “باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي انتقال الأب هنري بولاد اليسوعي، الذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالتفاني، والمحبة، والعطاء، كما نصلي إلى الله القدير، حتى يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي، ويعطي أسرة المنتقل، وجميع أعضاء الرهبنة اليسوعية، وجمعية كاريتاس مصر، الصبر، والرجاء، ويمنح الكنيسة دعوات صالحة على مثاله. المسيح قام.. حقًا قام”.

وكان قد ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صباح أمس، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة سان جورج، بغبريال، وذلك بدير القديس أنطونيوس البدواني بباكوس، بالإسكندرية.

شارك في الاحتفال القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات. وفي كلمة العظة، أوضح صاحب الغبطة أهمية سر الإفخارستيا في حياتنا، مؤكدًا للمحتفى بهم أن المناولة الاحتفالية، هي أولى خطواتهم الفعلية، داخل الكنيسة.

وقدم الأب يوسف أمين الفرنسيسكاني كلمات الشكر إلى غبطة أبينا البطريرك، مهنئًا أسر أبناء وبنات المناولة الاحتفالية.