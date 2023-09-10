الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عبد الواحد السيد يطالب لجنة الزمالك المؤقتة بصرف مستحقات اللاعبين قبل الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أنه اجتمع مع المدير الفني للفريق، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خلال الساعات القليلة الماضية، وتحدثا بشأن ضرورة صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وأوضح مدير الكرة أنه أخطر اللجنة المكلفة بإدارة النادي بضرورة صرف مستحقات اللاعبين في الفترة الحالية، ويتمنى منحها للاعبين قبل السفر إلى تنزانيا لخوض مباراة أرتا سولار المقبلة في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتوفير جو من الهدوء والاستقرار داخل الفريق قبل المباراة المهمة.

طلب أوسوريو

وأكد أوسوريو أن اللاعبين هم أهم جزء في منظومة كرة القدم، وهم المسؤولون عن النجاح لذلك يجب أن يحصلوا على حقوقهم في موعدها، حتى يكون كامل تركيزهم داخل الملعب ويعطون كل ما لديهم مع الفريق".

ويتواجد الفريق الأبيض في معسكر مغلق خلال الفترة الحالية بمصر الجديدة في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء  الخميس  باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية. 

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الإثنين المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

عبد الواحد السيد خوان كارلوس أوسوريو أوسوريو مدير الكرة الكونفدرالية الافريقية الكونفدرالية

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