الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جمال رائف: مصر طرحت هموم وقضايا إفريقيا فى قمة مجموعة العشرين

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال رائف

قال الكاتب الصحفي جمال رائف إن الدولة المصرية كان لها حضور بارز ونشاط مكثف قمة مجموعة العشرين، واستطاعت من خلال القمة عرض رؤيتها للكثير من القضايا بالغة الأهمية، التي تعبر عن الهموم والمشاغل الإفريقية وهذا ما يميز الحضور المصري. 

وأضاف رائف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على طرح رؤية قضايا القارة الإفريقية.

وتابع أن الرئيس طرح القضايا الأهم للقارة الإفريقية خلال أجندة أعمال القمة العشرين والتى أبرزها دمج اقتصاديات الدول النامية، وتحديداً الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمي، وتخفيفء أعباء الديون، وإيجاد مسارات تمويل لدعم مسارات التنمية فى الداخل الإفريقي.  

عقد قمة العشرين الرئيس السيسي أهمية القارة الإفريقية قضايا الهموم الأفريقية

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