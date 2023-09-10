الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قيمته مليون و200 ألف جنيه.. تفاصيل تفحم أتوبيس على طريق "القاهرة الإسكندرية"

صوره من موقع الحادث
صوره من موقع الحادث

تعرض أتوبيس لحادث مروع وذلك على  طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام محافظة المنوفية، وتفحم أتوبيس كبير ولم ينتج عنه أي خسائر بشرية، وتمكن السائق من النزول منه قبل انتشار النيران وفشلت محاولات إنقاذ الأتوبيس.

وترجع أحداث الواقعة لتلقي اللواء عمرو رؤف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بورود بلاغ بتفحم أتوبيس وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم. 

 

ماس كهربائي تسبب في تفحم الأتوبيس 


وأكد عصام يوسف لموقع الدستور، مالك الأتوبيس أن الحادث وقع  على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، في نطاق دائرة مركز شرطة بركة السبع، وذلك حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحا أثناء توجه السائق لأخذ رحلة، واشتعلت النيران به نتيجة ماس كهربائي.

تفاصيل تفحم أتوبيس ركاب على الطريق بالمنوفية 


وأوضح مالك الأتوبيس خلال تصريحاته لموقع الدستور، أنه يعتقد أن التكييف السبب في اشتعال الحريق، ولم يلاحظ السائق الحريق في بدايته لأن الأتوبيس كان مغلق الشبابيك والأبواب تماما، وفجأة شاهد تصاعد النيران وما ساهم في عدم اللحاق وإنقاذه أن الوقت كان مبكرا على الطريق ولم يلاحظه أحد.

 

وتابع مالك الأتوبيس: “للأسف أنا لسه شاريه من شهرين من مالكه السابق بعقد إبتدائي وكلفني بمصروفاته مليون و200 ألف جنيه”، داعين الله عز وجل أن يعوض عليهم بالخير وأن يرزقهم ويعوضهم على المصيبة التي أحلت بهم.


وسادت حالة من الحزن بين أبناء محافظة المنوفية من أهالي قرية مالك الأتوبيس، وسط حالة من التعاطف الكبيرة مع مالكه وأسرته، على الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها بعد حريق الأتوبيس.

محافظة المنوفية بركة السبع احتراق أتوبيس تفحم اتوبيس حادث بدون إصابات بشرية

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