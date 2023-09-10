الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة تفقدية لنائب محافظ دمياط فى كفر سعد

جولة تفقدية
جولة تفقدية

تابع الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، سير العمل داخل المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، حيث تم متابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وطلبات بيان الصلاحية ورخص المحلات وجميع المعاملات الخاصة بمنظومة المراكز التكنولوجية.

ووجّه الدكتور إسلام إبراهيم بتقديم كافة الخدمات بنطاق المركز من خلال المركز التكنولوجى، وذلك تيسيرا على المواطنين من خلال خدمات الشباك الواحد، مع الالتزام التام بفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.

اجتماع مع قيادات الوحدة المحلية فى كفر سعد فى دمياط

واجتمع نائب المحافظ مع رئيس الوحدة المحلية ومدير المركز التكنولوجى وعدد من مديري الإدارات الخلفية، التنظيم والبيئة والأملاك والشئون القانونية ورخص المحلات والمشروعات وخدمة المواطنين، وذلك لمناقشة إنهاء كافة الطلبات المسجلة على منظومة عمل المراكز التكنولوجية والانتهاء منها خلال المدد القانونية المحددة مع اتخاذ اللازم في هذا الشأن، وذلك لتقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية.

يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة نحو تحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءتها، والتحول الرقمى وميكنة الخدمات والمعاملات الحكومية لتحقيق معايير الحوكمة.

كما قامت إدارة التنفيذ الذاتى، التابعة لقطاع الدعم الفنى، بالانتهاء من أعمال إحلال وتأهيل وصيانة عدد 16 محبس أقطار مختلفة، عمل عمرات لطلمبات رافع صرف صحى كفر الغاب، رافع صرف صحى الزرقا، رافع صرف صحى شط الملح، تصنيع قفيز على خط المياه الرئيسى لمدينة السنانية بقطر 500 مم، تصنيع عدد 22 غطاء خرسانة لغرف صرف شبكات غرب لكفر سليمان، هذا إلى جانب تركيب ألواح صاج على السور الخلفى بالجراج الخاص بالسيارات، والانتهاء من دهان المبنى ج بديوان عام الشركة "مبنى الرعاية الطبية".

دمياط إسلام إبراهيم منال عوض كفر سعد

مواد متعلقة

غدا.. انطلاق قافلة رمد طبية مجانية فى قرى دمياط

حملات ميدانية لرفع كفاءة خطوط مياه الشرب فى دمياط

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع فى ميناء دمياط

تفاصيل التقديم في مدارس "ابدأ" الوطنية بمحافظة دمياط

حركة تداول السفن والحاويات فى ميناء دمياط

ننشر استعدادات انطلاق الدور الثانى لدورى مراكز الشباب فى دمياط

إزالة 7 مقابر مخالفة في كفر البطيخ بدمياط

حركة تداول السفن والحاويات العامة فى ميناء دمياط

الأكثر قراءة

بعد لقائه الرئيس السيسى.. لماذا ارتدى مستشار ألمانيا عصابة على عينه؟

10 ديسمبر.. "المفوضين" تودع تقريرها فى شطب منتصر الزيات من سجلات المحامين

الرئيس السيسى يزور ضريح غاندى على هامش قمة العشرين (صور)

جزيرة الجفتون قبلة هواة الرحلات البحرية ووجهة المشاهير بالغردقة (صور)

"علوم بورسعيد" تفسر أسباب زبد البحر على الشاطئ

محافظ المنوفية يوافق على إنشاء مدرسة بقرية أبوعوالى فى أشمون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل