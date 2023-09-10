جولة تفقدية لنائب محافظ دمياط فى كفر سعد

تابع الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، سير العمل داخل المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، حيث تم متابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وطلبات بيان الصلاحية ورخص المحلات وجميع المعاملات الخاصة بمنظومة المراكز التكنولوجية.

ووجّه الدكتور إسلام إبراهيم بتقديم كافة الخدمات بنطاق المركز من خلال المركز التكنولوجى، وذلك تيسيرا على المواطنين من خلال خدمات الشباك الواحد، مع الالتزام التام بفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.

اجتماع مع قيادات الوحدة المحلية فى كفر سعد فى دمياط

واجتمع نائب المحافظ مع رئيس الوحدة المحلية ومدير المركز التكنولوجى وعدد من مديري الإدارات الخلفية، التنظيم والبيئة والأملاك والشئون القانونية ورخص المحلات والمشروعات وخدمة المواطنين، وذلك لمناقشة إنهاء كافة الطلبات المسجلة على منظومة عمل المراكز التكنولوجية والانتهاء منها خلال المدد القانونية المحددة مع اتخاذ اللازم في هذا الشأن، وذلك لتقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية.

يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة نحو تحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءتها، والتحول الرقمى وميكنة الخدمات والمعاملات الحكومية لتحقيق معايير الحوكمة.

كما قامت إدارة التنفيذ الذاتى، التابعة لقطاع الدعم الفنى، بالانتهاء من أعمال إحلال وتأهيل وصيانة عدد 16 محبس أقطار مختلفة، عمل عمرات لطلمبات رافع صرف صحى كفر الغاب، رافع صرف صحى الزرقا، رافع صرف صحى شط الملح، تصنيع قفيز على خط المياه الرئيسى لمدينة السنانية بقطر 500 مم، تصنيع عدد 22 غطاء خرسانة لغرف صرف شبكات غرب لكفر سليمان، هذا إلى جانب تركيب ألواح صاج على السور الخلفى بالجراج الخاص بالسيارات، والانتهاء من دهان المبنى ج بديوان عام الشركة "مبنى الرعاية الطبية".