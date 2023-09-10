الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق الدسوقى ونجله ضيفا برنامج السفيرة عزيزة على DMC.. اليوم

الفنان طارق الدسوقي
الفنان طارق الدسوقي

يستضيف برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "DMC"، الفنان طارق الدسوقي بعد فترة غياب طويلة عن الظهور، ونجله الفنان أحمد طارق الدسوقي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ3 عصرًا.

ويتحدث طارق الدسوقي ونجله عن مشوارهما الفني وأسباب غيابه  في الفترة الأخيرة، وحقيقة اعتزاله الفن.

طارق الدسوقى: نحتاج لمواصفات للمنتج الدرامى تنمى روح الانتماء

وفي وقت سابق قال الفنان طارق الدسوقي، إن الهوية والمحتوى والمضمون لا بد أن ترتبط بالمرحلة الراهنة والحالة التي تعيشها مصر، لأنها في منتهى الأهمية.

وأضاف الدسوقي في كلمته خلال جلسة الثقافة والهوية الوطنية بـالحوار الوطني بشأن الصناعات الثقافية، أن ثالوث الفناء هو الجهل والفقر والمرض، والجهل الذي يعنيه ليس القراءة والكتابة، وإنما أعني كل أشكال الجهل، سياسي، ثقافي، وفكري، وكل أشكال الجهل، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة ويحاك ضدها مؤامرات من الداخل والخارج، ولا يمكن أن يكون الفن والدراما في معزل عن ذلك.

طارق الدسوقي أحمد طارق الدسوقي برنامج السفيره عزيزه قناة dmc

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