"طهى خلوى وسباحة".. انطلاق فعاليات اليوم الثانى لمعسكر "يلا كامب" الفوج الثالث بمطروح

أعلن الدكتور وليد رفاعى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، اليوم الأحد، عن انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمعسكر "يلا كامب الثالث"، الذي تم تنظيمه على أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح، بحضور الدكتور أحمد عبدالعال والدكتور هيثم محروس من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وكابتن محمد أنور مدير إدارة الرياضة، وكابتن رضا الششتاوى وكابتن رضا إبراهيم الإخصائيين بإدارة الرياضة، والقائد فضيل حامد مطري، عضو الاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

- أنشطة الطهي الخلوي والسباحة

وأوضح أن برنامج اليوم الثاني تضمن أنشطة الطهي الخلوي على شواطئ مطروح الخلابة، والسباحة، بجانب العديد من الأنشطة الترفيهية المختلفة مع التقاط الصور التذكارية.

- المشي بالمناطق الجبلية وبعض الأنشطة الخلوية والبحرية

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح إلى أن برنامج المعسكر يتضمن أيضًا زيارة الأماكن السياحية بالمحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة، منها المشي بالمناطق الجبلية المحيطة وبعض الأنشطة الخلوية والبحرية، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا بتنفيذ العديد من الأنشطة للشباب والفتيات خلال موسم الصيف.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبتوجيهات الدكتورة سونيا عبدالوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وتعليمات الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، تنفيذًا وتحقيقًا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة في ضوء رؤية مصر 2030.