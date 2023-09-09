النائب معتز محمود: مشروع حياة كريمة الأولى والأهم ولا يجب أن يتوقف

قال النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية، إن الأوضاع كانت متأزمة بشكل كبير جدا في 2013، قبل تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل المشاكل التي عانت منها مصر لفترات طويلة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي كان أمامه طريقين الأول أن يحارب الإرهاب فقط، والثاني أن يحارب الإرهاب ونبدأ عملية التنمية، والرئيس اختار أن يسلك الطريق الثاني وهو الأصعب.

إنشاء مدينة العلمين الجديدة أحيا الساحل الشمالي

ولفت إلى أن البعض يتحدث عن أسباب إنشاء مدينة العلمين الجديدة والطرق ومشروع حياة كريمة، وطالب البعض بتوقف المشروعات، موضحًا أن إنشاء مدينة العلمين الجديدة أحيا الساحل الشمالي، ومشروعات الطرق الهدف منها جلب الاستثمار، ومشروع حياة كريمة كان مهم جدا لتطوير الريف وبحث مشاكله وحلها.

وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة يرى أنه المشروع الأولى والأهم، لأن هذا المشروع يستهدف تطوير القرى وإنشاء الصرف الصحي بها، وهذا يقضي على التلوث والأمراض، متابعا: "مهما زودت ميزانية الصحة مش هتكفي لو مصدر الأوبئة موجود والحياة غير ملائمة".