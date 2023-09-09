السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية وندوة تثقيفية بمركز بلاط بالوادى الجديد

قافلة مستقبل وطن
قافلة مستقبل وطن الطبيه

نظمت أمانة الصحة والسكان بأمانة حزب مستقبل وطن بمركز بلاط، اليوم السبت، قافلة طبية مجانية وذلك بقرية "تنيدة" التابعة للمركز.

قافلة مستقبل وطن الطبيه

وأكد الدكتور صلاح محمد علي، أمين أمانة الصحة والسكان بمركز بلاط، أن القافلة الطبية بقرية  تنيدة، تضمنت تخصصات طبية هي "النساء والتوليد- الباطنة- تنظيم الأسرة- أطفال"، وجرى توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ33 مواطنًا من أبناء القرية، والقرى المجاورة لها.

قافلة مستقبل وطن الطبيه

الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر الأولى بالرعاية 

وأضاف صلاح، أن القافلة قدمت خدماتها من خلال الكشف وصرف العلاج بالمجان، بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بمركز بلاط، وذلك في إطار حرص الحزب على التواصل الجماهيري وتقديم الخدمات خاصة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

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