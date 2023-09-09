"إندبندنت": الاقتصاد البريطاني يواجه عوائق تعترض النمو وتحسين مستويات المعيشة

حذرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية في تقرير لها من التحديات الاقتصادية التي تواجه اقتصاد بريطانيا وتأثيراتها السلبية على البريطانيين، ما بين ارتفاع الضرائب والتضخم.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها: "يواجه الاقتصاد البريطاني العديد من العوائق التي تعترض النمو وتحسين مستويات المعيشة، بينما تستعد الأحزاب الرئيسية للانتخابات العامة".

ونقلت الصحيفة آراء عدد من الخبراء في منظمة "Full Fact" التابعة لشبكة أبحاث "تغيير أوروبا"، حيث اعتبروا أن صحة الاقتصاد هي المفتاح لنوعية حياة الناس.

تحديات الاقتصاد البريطاني

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها: يواجه الاقتصاد البريطاني العديد من العوائق التي تعترض النمو وتحسين مستويات المعيشة بينما تستعد الأحزاب الرئيسية للانتخابات العامة.

ونقلت الصحيفة أراء عدد من الخبراء في منظمة Full Fact التابعة لشبكة أبحاث "تغيير أوروبا"، حيث اعتبروا أن صحة الاقتصاد هي المفتاح لنوعية حياة الناس.

ارتفاع الضرائب والإنفاق

وفقا للخبراء فان المشكلة الرئيسية التي تواجهها الحكومة، هي أن التضخم ظل مرتفعاً لفترة طويلة، الأمر الذي أدى إلى أكبر انخفاض في مستويات المعيشة على مدى عامين منذ بدء تسجيل البيانات.

وقال بن زارانكو، كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد الدراسات المالية (IFS): إن كلا الحزبين الرئيسيين متفقان إلى حد ما في التزامهما بالقواعد المالية وخطط الإنفاق والزيادات الضريبية، وقال إن هذا يعني أنه أيًا كان منصب المستشار بعد الانتخابات العامة، فإن هدف انخفاض الديون كجزء صغير من الناتج المحلي الإجمالي في غضون خمس سنوات سيحد بشدة من الخيارات المتاحة لهم.

وإلى جانب المشكلة الملحة المتمثلة في خفض التضخم، قال زارانكو إن هناك أربعة تحديات سياسية رئيسية أخرى مثل، شيخوخة السكان، حيث يجادل الكثيرون بأن الحكومة ليس لديها خيار سوى إنفاق المزيد على الخدمات الصحية الوطنية والرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، ولكن هناك تساؤلات حول ما إذا كانت الآثار المترتبة على ذلك مفهومة على نطاق واسع.

النمو الاقتصادي

كان النمو في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية ضعيفاً وفقاً للمعايير التاريخية، وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل من 4% فوق المستوى في عام 2008.

ويقارن هذا بزيادة قدرها 40% في الأعوام الخمسة عشر الماضية، ولكن من المهم أن نلاحظ أن الاقتصادات الكبيرة في أوروبا الغربية شهدت تباطؤاً حاداً خلال الفترة الأخيرة.

وقال جوناثان بورتس، أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في قسم الاقتصاد السياسي في جامعة كينجز كوليدج في لندن: إن الإجماع السياسي على أن النمو البطيء يمثل مشكلة في حد ذاته ويجعل تحقيق كل ما تريد الحكومة تحقيقه أكثر صعوبة هو أقوى من أي وقت مضى. مرة في التاريخ الحديث.

وقال البروفيسور بورتس إن المستويات المنخفضة لبناء المنازل، خاصة في المناطق ذات الطلب المرتفع، تشكل عائقا شديدا أمام النمو بسبب نظام التخطيط المحلي الصارم، في حين أن مشاريع البنية التحتية الكبرى تستغرق وقتا طويلا ومكلفة للغاية.

وقال البروفيسور بورتس: إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "يشكل بلا شك عائقا أمام النمو" مع وجود تحسينات طفيفة في الترتيبات التجارية مع الاتحاد الأوروبي من غير المرجح أن تحقق التحسينات الرئيسية المطلوبة للنمو.

وحذر أيضًا من أن ضعف أداء الخدمات العامة الرئيسية، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية والرعاية الاجتماعية، من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض النمو عن طريق تقليل المعروض من العمالة.