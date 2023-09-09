السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"CNN" عن عضوية الاتحاد الإفريقى بقمة العشرين: "مقعد فى أقوى هيئات الحوكمة العالمية"

قمة العشرين
قمة العشرين

قالت الشبكة الأمريكية "سي إن إن"، في تقرير لها، إن إعلان انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين خطوة من شأنها منح الكتلة الإفريقية مقعدًا في الصف الأول في واحدة من أقوى هيئات الحوكمة العالمية في العالم.

الاتحاد الإفريقى فى مجموعة العشرين 

وقالت "سي إن إن": "لقد أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم، خلال افتتاحه قمة زعماء أغنى دول العالم في نيودلهي، أن الاتحاد الإفريقي سينضم كعضو دائم".

ويجمع "مودي" زعماء العالم في نيودلهي مع استمرار تفاقم الانقسامات المستمرة بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا، ويتولى مسئولية إلقاء الخطاب حول بعض القضايا الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك التوترات الاقتصادية العالمية وأزمة المناخ التي تحتاج إلى تحرك عاجل من أغنى العالم.

وقال مودي، خلال كلمته الافتتاحية: "اليوم، كرئيس لمجموعة العشرين، تدعو الهند العالم إلى العمل معًا لتحويل عجز الثقة العالمية إلى ثقة واعتماد". وأضاف: "هذا هو الوقت المناسب لنا جميعًا للتحرك معًا.. سواء كان ذلك يتعلق بالانقسام بين الشمال والجنوب، أو المسافة بين الشرق والغرب، أو إدارة الغذاء والوقود، أو الإرهاب، أو الأمن السيبراني، أو الصحة، أو أمن الطاقة أو الماء، يجب علينا إيجاد حل قوي لهذه المشكلات لصالح الأجيال القادمة".

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خطوة إيجابية 

وقالت سي إن إن: "إن الاتحاد الإفريقي هيئة قارية تتكون من 55 دولة عضوة تشكل دول القارة الإفريقية. وأضافت: إن هذه الخطوة "عضوية الاتحاد في مجموعة العشرين" ستجعل الهيئة عضوًا دائمًا- مثل الاتحاد الأوروبي- وستمنح الكتلة الإفريقية مقعدًا في الصف الأول في واحدة من أقوى هيئات الحوكمة العالمية في العالم.

وأكدت: "منذ توليه رئاسة مجموعة العشرين، حرص مودي على تعزيز أوراق اعتماد الهند كزعيم للدول الناشئة والنامية، المعروفة باسم الجنوب العالمي، والدفع من أجل زيادة التعاون مع الدول الأكثر ثراء للمساعدة في تأمين شرايين الحياة المالية الحيوية".

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