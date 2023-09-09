السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة ليباريوس أسقف روما

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى نياحة ليباريوس أسقف روما، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم تنيح القديس ليباريوس أسقف روما رسم أيام الملك قسطاس بن قسطنطين ولما نفي إثناسيوس بابا الإسكندرية وبولس بطريرك القسطنطينية حضر الاثنان عنده فأخذهما إلى الملك قسطاس الذي كتب لأخيه فأرجعهما .

 

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وبعد أن قتل قسطاس بروما أرسل قسطديوس يطلب منه اتباع شيعة أريوس ويقبل نفي اثناسيوس فلم يوافقه على ذلك فنفاه ثم أتى إلى روما وقتل قاتلي أخيه فقابله رؤساء الأديرة والكهنة وطلبوا منه رد أبيهم ليباريوس فأعاده من منفاه وكان مداوما علي الوعظ مقاوما أتباع أريوس إلى أن تنيح بسلام وأقام علي الكرسي ست وستين سنة.

ماهو السنكسار الكنسي؟

والسِّنْكِسارُ هو كلمة يونانية أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية، ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.

وكلمة سنكسار أصلها اليونانى سيناكساريون ومعناها جامع أى جامع السير.

ترتيب السنكسار


تم ترتيب السنكسار بحسب أيام السنة بحيث كل يوم من أيام السنة يقابله تذكار أو أكثر. لذلك فيتم قراءة السنكسار بشكل يومي في الكنيسة الأرثوذكسية في القداسات لمعرفة سير حياة القديسين والشهداء في الكنسية المسيحية أو المناسبات التي تقابل نفس اليوم.

 

وشهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية،  حفل فريق "قيثارة السماء" التابع لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بچناكليس، وذلك ضمن فعاليات احتفالات الكنيسة ذاتها باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

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