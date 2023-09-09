السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز الملفات المروحة في قمة العشرين

قمة العشرين
قمة العشرين

كشفت موفدة فضائية "إكسترا نيوز" إنجي طاهرة، من العاصمة الهندية نيودلهي، أبرز الملفات المقرر طرحها في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت أعمالها اليوم السبت.

وقالت إنجي طاهرة: إن القمة تأتي في توقيت دقيق للغاية، فنحن نعيش ظرف سياسي مختلف يعيشه العالم يتركز علي الظوف الاقتصادية، ولهذا فإن معظم الملفات التى ستركز عليها القمة هي ذات طابع اقتصادي. 

انطلاق قمة مجموعة العشرين

وأضافت موفدة الفضائية، أن كذلك الأمر بالنسبة لملف التغيرات المناخية، حيث سيتم تناوله من الجانب والطابع الاقتصادي، موضحة أن أبرز العناوين التى خرجت عن أوليس الجسلسات التى عقدتها القمة أن الاتحاد الأفريقي أصبح رسمياً عضواً في قمة العشرين، وذلك بدعوة من ئيس وزراء الهندي.

وأشارت إنجي طاهرة، إلى أن هناك تباين في وجهات النظر بين الأعضاء بمجموعة العشرين، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الهندي أكد على أن العالم يعاني من أزمة ثقة، وأن أجندة الرئيس السيسي تضم العديد من اللقاءات الجانبية، ومازال هناك مساحة لإجراء العديد من اللقاءات الجانبية.

اكسترا نيوز نيودلهي الرئيس السيسي قمة مجموعة العشرين

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