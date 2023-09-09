السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا تعلن تنفيذ 36 عملية ضد تنظيم داعش الإرهابى أغسطس الماضى

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، أنها نفذت 36 عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا وذلك خلال أغسطس الماضي.

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، إن شراكتنا مع قوات الأمن العراقية و(قوات سوريا الديمقراطية) ضرورية لمواجهة التحديات التي يفرضها تنظيم داعش في المنطقة، وسيظل شركاؤنا منخرطين بقوة لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم.

وكانت أعلنت القيادة الشهر الماضي  أن قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش نفذ 31 عملية ضد التنظيم في سوريا والعراق خلال شهر يوليو، مشيرةً إلى أن لعمليات أسفرت عن اعتقال 30 عنصرًا من التنظيم خلال المدة الزمنية نفسها، ومقتل خمسة آخرين.

وفي سوريا وحدها، نفذت قوات التحالف 11 عملية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية، أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من التنظيم واعتقال ستة آخرين.

وبلغ عدد العمليات في العراق 20 عملية نفذتها قوات التحالف مع "حلفائها المحليين"، أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر التنظيم، واعتقال سبعة آخرين.

القيادة المركزية الأمريكية داعش تنظيم داعش سوريا العراق مايكل كوريلا

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