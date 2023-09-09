السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بيزنس انسايدر: ارتفاع تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة يزيد الضغط على أسعار الفائدة

الاقتراض في الولايات
الاقتراض في الولايات المتحدة

قال موقع بيزنس انسايدر الأمريكي، إن ارتفاع تكاليف الاقتراض، علي خدمة الدين العام الحكومي في الولايات المتحدة يزيد الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة.

وأوضح التقرير، أنه من المقرر أن يحين موعد استحقاق 7.6 تريليون دولار من ديون الحكومة الأمريكية في العام المقبل، مما يزيد الضغط على أسعار الفائدة.


وقال كبير الاقتصاديين في شركة أبولو إن الدين العام الأمريكي الذي يحمل فوائد، والذي يبلغ 7.6 تريليون دولار، سوف يحين موعد استحقاقه في غضون عام  ويمثل ذلك 31% من إجمالي ديون الحكومة الأمريكية المستحقة، مما يزيد الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة.
 

ولا يزال هذا أقل من عام 2020، عندما تشكل الديون المستحقة خلال عام حصة أكبر بكثير، ومن المقرر أن يحين موعد استحقاق ما يقرب من ثلث جميع الديون الحكومية الأمريكية المستحقة في الأشهر الـ 12 المقبلة، وفقًا لتحليل أجرته شركة أبولو لإدارة الأصول.

 

وقال كبير الاقتصاديين تورستن سلوك، إن حصة الدين العام الأمريكي المقرر استحقاقه خلال عام أو أقل ارتفعت بشكل مطرد نحو مستويات عصر الوباء وهي الآن عند 31٪. ومن حيث المبلغ بالدولار، يبلغ هذا 7.6 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى لم نشهده منذ أوائل عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، يمثل الدين العام المستحق في الأمد القريب أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن هذا أقل من الذروة التي بلغها في عام 2020، عندما شكل حصة أكبر بكثير.

بيزنس انسايدر الأمريكي الدين العام خدمة الدين العام الولايات المتحدة أسعار الفائدة

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