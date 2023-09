قراءة فى كتاب "يوليوس قيصر فى مصر: كليوباترا والحرب فى الإسكندرية"

لا تزال قصة علاقة الإمبراطور والقائد السياسي يوليوس قيصر والملكة المصرية كليوباترا، تثير الكثير من مؤلفي العالم لأنها تتضمن الكثير عن الحب والخيانة والمؤامرات والانتصار والهزيمة معا، ولعل أحدث المؤلفات التي صدرت العام الجاري وتحديدا شهر يونيو الماضي وكانت تتحث عن تلك القصة الأسطورية كتاب عنوانه "Julius Caesar in Egypt: Cleopatra and the War in Alexandria " "يوليوس قيصر في مصر: كليوباترا والحرب في الإسكندرية" لدار النشر "Pen and Sword Military"، للكاتب البريطاني فيليب ماتيسزاك.

غلاف الكتاب

انحياز قيصر لكليوباترا في صراعها على السلطة

يبدأ الكتاب الذي يتضمن ‏‎ 187صفحة في عام 48 قبل الميلاد، حيث خاضت جيوش يوليوس قيصر وبومبي الكبير معركة حاسمة في فرسالوس في اليونان، وعندما هُزم بومبي هزيمة ساحقة وهرب إلى آخر قوة في عالم البحر الأبيض المتوسط كانت مستقلة عن روما، مصر البطلمية، طارده قيصر، حتى تم قطع رأسه على يد الملك بطليموس الثالث عشر ملك مصر في ذلك الوقت.

المؤلف يكشف كيف انغمس قيصر بسعادة ــ وكأنه لم يكن لديه ما يكفي ليفعله بالفعل ــ في عالم سياسة القصر المصري، الذي مزقه الصراع بين الأخوات، وسرعان ما انحاز إلى الملكة كليوباترا (بعد خدعة السجادة الشهيرة)، على حد قوله.

ويرى المؤلف أن قصة يوليوس قيصر في مصر هي قصة حقيقية عن خيانة واغتيال ومؤامرة مصحوبة بمعارك حية وهروب جريء وحرائق كارثية حيث تم تدمير مكتبة الإسكندرية الكبرى، مضيفا أنها إذا لم تكن قصة حب، فهي على الأقل قصة تتمحور حول الجنس والسلطة حيث شكلت علاقة قيصر وكليوباترا هذه الأحداث التي غيرت العالم.

أفضل الكتب عن تحركات قيصر في مصر

ويؤكد النقاد أن الكتاب هو أفضل الكتب التي تعاملت وتناولت الشخصيات الثرية والمهمة الذين شكلوا التاريخ، وأنه يعد هذا النوع من السجلات التاريخية السهلة والبسيطة على أي قارئ لتجارب وتحركات قيصر في مصر ولعشاق التاريخ.

الكاتب استطاع أيضا في الكتاب أن يكون متقنا إلى حد كبير في تناول المعارك والتحركات العسكرية لقيصر، حيث أن فيليب ماتيسزاك حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ القديم من كلية سانت جون بجامعة أكسفورد، وقام بدراسة وتدريس وكتابة الموضوعات التاريخية لأكثر من عشرين عامًا، وهو متخصص في تاريخ اليونان الكلاسيكية والجمهورية المتأخرة والفترات الإمبراطورية المبكرة في روما، ويتمتع المؤلف أيضا بخبرة عسكرية شخصية كمجند في روديسيا ومع الجيش الإقليمي في بريطانيا.