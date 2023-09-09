السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لبنان.. الهدوء يعود لـ "مخيم عين الحلوة" بعد الإعلان عن الهدنة

مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة

أكدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى الوطنية والإسلامية بمنطقة صيدا، الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

كما أكدت الهيئة قرار هيئة العمل المركزية بتعزيز القوة المشتركة من الأطر السياسية الوطنية والإسلامية للقيام بالمهام الموكلة إليها.

اشتباكات مخيم عين الحلوة

وكانت الاشتباكات قد تجددت في مخيم عين الحلوة، في وقت سابق، حيث أدى إطلاق نار كثيف وقصف إلى إصابة 20 شخصًا ودفع سكان المخيم والمنطقة المحيطة به إلى الفرار.

وكانت معارك شوارع قد اندلعت لعدة أيام في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجماعات إسلامية بعد أن اتهمت فتح الإسلاميين بقتل أحد جنرالاتها العسكريين في 30 يوليو.

وخلفت معارك الشوارع تلك ما لا يقل عن 13 قتيلًا وعشرات الجرحى، وأجبرت المئات على الفرار من منازلهم. 

مخيم عين الحلوة هيئة العمل الفلسطيني منطقة صيدا لبنان لاجئين

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