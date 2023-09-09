السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس تعرض تقريرًا باللغة الإنجليزية عن مسجد الظاهر بيبرس (فيديو)

مسجد الظاهر بيبرس
مسجد الظاهر بيبرس

عرضت قناة الناس تقريرًا باللغة الإنجليزية عن مسجد الظاهر بيبرس، الذى أدى فيه الوفود المشاركين فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين من أكثر من 50 دولة حول العالم، بحضور وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة.

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وجاء فى التقرير المصور، الذى عرض فنون العمارة فى المسجد أن  الظاهر بيبرس.. ثاني أكبر مساجد مصر.. أنشأه الظاهر بيبرس البندقداري بين عامي ‏665‏ ـ‏667‏ هجريًا على مساحة 3 أفدنة، ليكون تحفة معمارية شاهدة على روعة البناء في العصر المملوكي.

أشار تقرير قناة الناس إلى أن الدولة قامت بتطوير المسجد، حيث شملت أعمال التطوير تقوية أساسات الأعمدة والمنبر، وترميم بعض المناطق بالمسجد للوصول إلى الشكل الأصلي له والحفاظ على صبغته التاريخية.

https://youtu.be/4R-XA0s_KVY?si=ti_PovgLlKKoY6xU 

قناة الناس مسجد الظاهر بيبرس مؤتمر الأوقاف وزارة الأوقاف المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

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