الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مع اقتراب ذكرى نصر أكتوبر.. استمرار المحاولات الإسرائيلية لتزييف الحقائق

جريدة الدستور

كشف الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن استمرار المحاولات الإسرائيلية لتزييف الحقائق لنصر أكتوبر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن إسرائيل تحاول تشويه حقائق نصر أكتوبر خاصة قبل الذكرى الـ 50.

وأضاف أن ذلك ما اعتدنا عليه من الجانب الإسرائيلي في كل ذكرى يحتفل بها الشعب المصري بالنسبة لحرب أكتوبر، وخاصة مع اقتراب ذكرى النصر.

وأشار إلى أن هذه المرة له خصوصية أخري أننا نقترب من الاحتفال بقرب 50 عاماً على هذا النصر العظيم، موضحاً أن ذلك متوقع من إسرائيل أن تنشر أخبار وأكاذيب في نفس الوقت لتشويه الفرحة.

نصر أكتوبر اكسترا نيوز محمد فايز فرحات

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