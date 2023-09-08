معهد الطاروطي يحتفل بتخريج دفعة جديدة من حفظة القرآن والمنشدين (صور)

أقام معهد الطاروطي بالشرقية احتفالية لتخرج دفعات جديدة من الأطفال والكبار من حفظة القرآن الكريم والمبتهلين وأقيمت الحفلة تكريمًا لروح فقيد قراء مصر القارئ الإذاعى الشيخ الشحات شاهين والذى انتقل إلى جوار ربه الشهر الماضي.

الطاروطي: نؤسس الأطفال ليكونوا امتداد لدولة التلاوة المصرية

وقال القارئ د.عبد الفتاح الطاروطى، القارئ بالإذاعة والتليفزيون إنه يحرص كل الحرص منذ اقامة المعهد على تعليم الاطفال ومحبى تلاوة القران الكريم قواعد وتعاليم التلاوة الصحيحة، والمقامات حتى يتم تخريج اجيال واعية بتعاليم دولة التلاوة المصرية التى تربع أربابها على عرش القرآن الكريم فى العالم.

وأوضح أن الهدف من تعليم الاطفال بالمعهد هو تأهيلهم ليكونوا على قدر المنافسة إذا تقدموا للمنافسة فى اى مكان.

وشهد الحفل تقديم الاطفال للفقرات القرآنية والاناشيد.

وعلى هامش الحفل قام القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطى بتكريم نجل الشيخ الشحات شاهين، مؤكدًا أن الشيخ شاهين هو أحد عمالقة التلاوة وقطب من أقطاب قراء مصر، ما أعلن الطاروطى عن اطلاق مسابقة على أعلى مستوى باسم الشيخ الشحات شاهين.

وفى ختام الحفل قام الطاروطى بتكريم عددا من المشاركين فى تعليم الاطفال وتاهيلهم للوصول لذلك المستوى، كما تم تكريم الاطفال المتفوقين من طلبة دورة الانشاد الاولى، وقد تم تكريم الطفلة “جنة جودة محمد” وهى اصغر طالبة بالمعهد وقد حفظت “ تحفة الاطفال ” وهى تبلغ من العمر ٤ سنوات فقط، كما تم تكريم الطالب احمد سعيد اصغر طالب طفل بالمعهد.

تم تكريم طلاب الدورة التاسعة عشر لإعداد القراء والمبتهلين، من الكبار، كما تم تكريم الدارسين من محافظات مصر المختلفة كالاسكندرية والبحر الأحمر وأسيوط وبعض الدارسين من دول اخرى مثل دولة الهند.

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