مراسل "القاهرة الإخبارية": مشاركة مصر تؤكد سماع صوت الدول خارج مجموعة العشرين

قال أحمد بشتو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إن الجميع ينتظر انعقاد قمة مجموعة العشرين صباح غدٍ في الهند، مشيرًا إلى أن وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في القمة يؤكد على أكثر من معنى.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن مشاركة مصر والرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين تؤكد أن هناك صوتًا للدول خارج مجموعة العشرين يمكن أن يُسمع بشكل قوي خاصة مع تنامي أحجام التجارة والتبادلات التجارية والتعاونات السياسية مع دول مجموعة العشرين.

وأكد أن هناك انفتاحًا مصريًا كبيرًا على دول مجموعة العشرين سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، مضيفًا: "على سبيل المثال التعاون المصري الهندي جعل حجم التجارة بين البلدين يزيد إلى 14% في العام الماضي إلى 6 مليارات دولار، كذلك مع الصين إلى 15 مليار دولار، ومع تركيا إلى 4 مليارات دولار".

وأوضح أن الهند هي أكبر سادس شريك تجاري لمصر، متابعًا: "الحالة المصرية هنا تتحدث عن نفسها، وهناك صوت للجنوب تريد الهند إعلائه في هذه القمة"، مشيرًا إلى أن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى دول مجموعة العشرين يؤكد هذا المعنى الذي تقوله الهند.