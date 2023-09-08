"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي التفاح خلال سبتمبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي التفاح مراعاتها، خلال شهر سبتمبر:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

الري:

يكون الري في الأراضي القديمة مرة كل 10-15 يوما.

وفى الري بالتنقيط في الأراضي الجديدة 2-3مرات في الأسبوع بمعدل 50-80 لتر ماء للشجرة على حسب طبيعة التربة ويراعى في أشجار الخوخ تباعد فترات الري بداية من 15/9 لتهيئتها للدخول في السكون.

التسميد:

نشرة بالتوصيات الفنية للتفاح

يتم إيقاف التسميد في شهر سبتمبر لتهيئة الأشجار للدخول في طور السكون.

يتم رش أشجار الكمثرى والبرقوق والتفاح بحمض البوريك بمعدل 1,250 كجم، 650 لتر ماء للفدان خلال الشهر.

المكافحة:

متابعة مكافحة حفارات الساق وخنافس القلف حسب توصيات وزارة الزراعة.

ملحوظة:

الإصابة باللفحة في التفاح

للحد من انتشار الإصابة بمرض اللفحة النارية في أشجار التفاح يتم الحد من الإفراط في التسميد الأزوتى وخصوصا اضافة اليوريا لعدم حدوث تكوين أفراخ مائية تكون سبب لحدوث إصابة بكتيرية المسببة للمرض في الموسم الثاني عند التزهير.

والحفاظ على نسبة ال C/ N يحدث تكون في صالح المواد الكربوهيدراتية عن طريق تقليل إضافة الأزوت خاصة في الأشجار التي تحمل الثمار على دوابر.

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر سبتمبر:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

- إطالة الفترة بين الريات لتصل إلى 15- 20يوم للرية حيث يتم البدء فى جمع المحصول خلال هذا الشهر.

فى حالة الإصابة بذبابة الفاكهة يوصى برش الأشجار بمبيد حشرى مثل اكتليك بمعدل 150سم3 /لتر ماء على ألا يتم جمع المحصول قبل ثلاثة أسابيع من إنتهاء الرش.