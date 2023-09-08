رئيس اتحاد الجمباز: سقف طموحنا عالٍ في بطولة العالم.. وهدفنا التأهل للأولمبياد

أعرب الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، عن سعادته بحصد المنتخب المصري للجمباز لثلاث ميداليات في بطولة رومانيا الدولية.

وقال أمين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن البطولة تأتي في إطار استعدادات المنتخب الوطني لخوض غمار منافسات بطولة العالم التي تستضيفها بلجيكا بداية شهر أكتوبر.

وأضاف أن بطولة العالم في بلجيكا مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، مشيرًا إلى أن سقف طموح مصر عالٍ في هذه البطولة، حيث يستهدف الاتحاد أن يتأهل كل لاعبينا إلى الأولمبياد، وفي حال حدوث ذلك، فإنه سيكون أمرًا تاريخيًا.

كما أشار إلى أن أول 12 مركزًا على مستوى العالم تتأهل إلى الأولمبياد كفرق، وهناك كوتة أخرى للفردي، وفي بطولة رومانيا حصلنا على 2 ميدالية ذهبية لعمر العربي وعلي أبو القاسم، كما حصلنا على ميدالية فضية لمحمد منتصر عفيفي، على جهاز المتوازي، واليوم سنسافر جورجيا لإقامة معسكر مغلق وبعدها سينطلق المنتخب إلى بطولة العالم في بلجيكا.