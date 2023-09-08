الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية: هدوء حذر فى "عين الحلوة" بعد اشتباكات صباحية عنيفة

عين الحلوة
عين الحلوة

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك هدوءا حذرا في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بعد اشتباكات صباحية عنيفة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

سقوط 6 جرحى مدنيين فى اشتباكات عين الحلوة 

وكانت قد استمرت الاشتباكات التي اندلعت، مساء أمس الخميس، في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة صيدا بجنوب لبنان، بين عناصر من حركة "فتح"، وعناصر من مجموعات إسلامية وأسفرت ليلاً عن سقوط 6 جرحى مدنيين.
واستخدمت في الاشتباكات، الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وشهد المخيم حركة نزوح لبعض العائلات باتجاه مدينة صيدا الجنوبية.

القاهرة الإخبارية مخيم عين الحلوة اللاجئين الفلسطينيين عاجل اشتباكات عنيفة

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