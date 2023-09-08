"السيرة قبل الأخيرة للبيوت".. رواية جديدة لمريم حسين عن دار المرايا

يصدر قريبًا عن دار المرايا للنشر والتوزيع رواية "السيرة قبل الأخيرة للبيوت"، للقاصة والروائية مريم حسين.

وقالت مريم حسين عن الرواية: "تتناول علاقة معلمة موسيقى بالبيوت التي تنقلت بينها منذ طفولتها، وتركز الرواية على الصلة بين الإنسان والمكان وأثر كل منهما في الآخر بحثا عن معنى مغاير للبيت غير المعنى الكلاسيكي المتمثل في الأمان ورائحة نضج المعجنات .

وأضافت “حسين”، في تصريح لـ"الدستور":"تجري أحداث رواية “السيرة قبل الأخيرة للبيوت” خلال عدة عقود مختلفة بدءا من الثمانينيات مرورا بالتسعينيات وبداية الألفية، وصولا إلى الوقت الحالي

وتواصل: “وعلى جانب آخر تتناول الكاتبة تأثير هذا التنقل على عدد من الشخصيات التي تنتمي إلى طبقات اجتماعية مختلفة، يتصارعون فيما بينهم لتحقيق أهداف قد تكون سببا في تعاستهم”.

أما عن مريم حسين فهي قاصة وروائية مصرية ولدت في الفيوم، واستقرت منذ الطفولة في القاهرة ، حصلت مريم على بكالوريوس التربية النوعية قسم تربية موسيقية، كما حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم سيناريو . واتجهت للكتابة القصصية وصدر لها مجموعتين قصصيتين هما مجموعة " عزل السحاب"، ومجموعة "سرّ السكّر " عن دار ميريت . كما شاركت في مجموعة قصصية مشتركة بعنوان " حتى فساتيني " صدرت عن دار المرايا.

وكتبت عدد من الأفلام القصيرة ومسرحيات الأطفال، وشاركت في ورش كتابة لعدد من المسلسلات.

صورة من توقيع عقد نشر الرواية