الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود محيى الدين: أفريقيا أصبحت أكثر إدراكا لما تمتلكه من ثروات

محمود محيى الدين
محمود محيى الدين

قال الدكتور محمود محيي الدين، إن الجلسة الأخيرة بقمة المناخ الأفريقية، كانت تتناول موضوع الاستدامة وأجندة شرم الشيخ للتكيف مع المناخ، وكانت تتحدث عن التجربة الخاصة بتنمية القرى ومشروعات حياة كريمة، حيث جاءت الفكرة من مصر أثناء القمة في شرم الشيخ. 

وأضاف الدكتور محمود محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار”، المذاع عبر فضائية extra news، أن القمة الأفريقية شهد حضورها عدد كبير جدًا من القادة ورؤساء الحكومات والوزراء والقطاع الخاص، بالإضافة إلى التمثيل الضخم من المجتمع المدني، وأسفرت عن عدة نتائج مهمة، خاصة وأننا في عام يشهد عدة قمم معنية بالمناخ والاستدامة. 

أهم الموضوعات التي تم تناولها 

وأشار إلى أنه منذ أسابيع كانوا في باريس، حيث تم تناول موضوعات أهمها ما هو مرتبط بالدين، أو الديون الخارجية وعلاقاتها بالتمويل المناخي، وهناك بعض الاستعدادات الكبيرة التي تتم الآن في التجهيز لثلاث قمم تتم خلال أيام بالأمم المتحدة بالجمعية العامة.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، أن القارة الأفريقية أصبحت أكثر إدراكا لما تمتلكه من ثروات.

قمة المناخ الإفريقية برنامج حديث الأخبار الدكتور محمود محيي الدين مؤتمر المناخ COP 27

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