الباذنجان يحتوي على نيكوتين صحي يعادل 3 ساعات تدخين.. ما القصة؟

كشف الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة ورئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التدخين، حقيقة احتواء الباذنجان على نيكوتين صحي يعادل 3 ساعات تدخين.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى: "أنه في حالة وجود نية لدى المدخن بالإقلاع عن التدخين، فعليه بتناول كميات مناسبة من الباذنجان الرومي".

أطعمة تحتوي على نيكوتين صحي

وأضاف: "الباذنجان والطماطم والجزر، ولبن الزبادي والعسل والموز يحتوي على نيكوتين يغني المدخن عن تناول السجائر، لافتا إلى أن الباذنجان الرومي هو الأعلى احتواء على النيكوتين.

وأوضح الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة ورئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التدخين،أن هناك بدائل طبيعية للنيكوتين ولابد من وجود الإرادة القوية لصاحبه للإقلاع عن التدخين.