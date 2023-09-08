أهالى سوهاج: نطالب الرئيس السيسى بالترشح لاستكمال مسيرة البناء

عدد من المواطنين بسوهاج يوضحون لماذا يطالبون الرئيس بالترشح

وجه عدد من المواطنين فى محافظة سوهاج، رسالة دعم وحب للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتأكيد على دعمه في خوض الانتخابات الرئاسية وتكملة خطة النهوض بالدولة المصرية، واستكمال مسيرة البناء التي بدأها منذ توليه رئاسة الجمهورية.

وقال الدكتور محمد حسن، طبيب بمستشفى سوهاج الجامعي، ندعوا الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح مرة أخرى، واستكمال المسيرة التي بدأها في تطوير البنية التحتية التي وعدنا بها، وبدأت تظهر في إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية وتنمية البشر في تدريب وتأهيل للشباب وتمكينهم بما يتناسب مع أولويات المرحلة المقبلة وفقًا لرؤيه الدوله المصريه 2030.

وطالب صابر محمد علي، سائق، من الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة الترشح مرة أخرى لاستكمال منظومة الطرق التي بدأ الجميع يشعر بها، مؤكدًا أنه كان يسافر بسيارته لمسافات بعيدة في طرق أكثر صعوبة وخطورة مما يهدد حياته وحياة الآخرين، ولكن الآن أصبح هناك شبكة طرق قوية توفر الوقت والجهد وتحافظ على الأموال والممتلكات، متمنيًا من الرئيس السيسي الترشح مرة أخرى من أجل استكمال مسيرته في تطوير باقي الطرق.

وبكلماته البسيطة، تحدث عم "كمال علي"، الذي يعمل في الزراعة، قائلًا: "اللي يزرع زرعة من حقه يكملها ويحصد ثمارها، ده اللي تعلمناه من الأرض، ولذلك نطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكمل معنا ويورينا مصر اللي كد الدنيا زي ما وعدنا، وإحنا واثقين في كلامه".