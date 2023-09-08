الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عدد من المواطنين بسوهاج يوضحون لماذا يطالبون الرئيس بالترشح

أهالى سوهاج: نطالب الرئيس السيسى بالترشح لاستكمال مسيرة البناء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه عدد من المواطنين فى  محافظة سوهاج، رسالة دعم وحب للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتأكيد على دعمه في خوض الانتخابات الرئاسية وتكملة خطة النهوض بالدولة المصرية، واستكمال مسيرة البناء التي بدأها منذ توليه رئاسة الجمهورية.

وقال الدكتور محمد حسن، طبيب بمستشفى سوهاج الجامعي، ندعوا الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح مرة أخرى، واستكمال المسيرة التي بدأها في تطوير البنية التحتية التي وعدنا بها، وبدأت تظهر في إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية وتنمية البشر في تدريب وتأهيل للشباب وتمكينهم بما يتناسب مع أولويات المرحلة المقبلة وفقًا لرؤيه الدوله المصريه 2030.

وطالب صابر محمد علي، سائق، من الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة الترشح مرة أخرى لاستكمال منظومة الطرق التي بدأ الجميع يشعر بها، مؤكدًا أنه  كان يسافر بسيارته لمسافات بعيدة في طرق أكثر صعوبة وخطورة مما يهدد حياته وحياة الآخرين، ولكن الآن أصبح هناك شبكة طرق قوية توفر الوقت والجهد وتحافظ على الأموال والممتلكات، متمنيًا من الرئيس السيسي الترشح مرة أخرى من أجل استكمال مسيرته في تطوير باقي الطرق.

وبكلماته البسيطة، تحدث عم "كمال علي"، الذي يعمل في الزراعة، قائلًا: "اللي يزرع زرعة من حقه يكملها ويحصد ثمارها، ده اللي تعلمناه من الأرض، ولذلك نطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكمل معنا ويورينا مصر اللي كد الدنيا زي ما وعدنا، وإحنا واثقين في كلامه".

 

أماكن معامل جامعة سوهاج محافظة سوهاج الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية انتخابات رئاسة الجمهورية

مواد متعلقة

نائب رئيس"المؤتمر" يعلن أسباب دعمه للرئيس فى الانتخابات الرئاسية

مستثمر يقترح توصيات لزيادة حجم التنمية في محافظة سوهاج

الأكثر قراءة

ضبط عامل عاشر ابنته معاشرة الأزواج وهتك عرض حفيدته فى الدقهلية

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

كل ما تريد معرفته عن "نور الفلاح" بعد مطالبتها بحضانة طفلها من آل باتشينو

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر سبتمبر 2023

عمدة مدينة نيويورك: أزمة المهاجرين "ستدمر" المدينة

عبد الحليم قنديل: أمريكا تتصرف بطريقة رعناء مع إحساسها بزوال هيمنتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال