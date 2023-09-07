كولر يستعين بمتخصص في التدريبات الدفاعية.. وفيتوريا يطلب استمرار ثنائي الأهلي في معسكر المنتخب

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على إضافة عضو جديد للجهاز الفني المعاون له خلال الفترة خلال الفترة القادمة.

وأكد مصدر أن كولر قرر الاستعانة بمدرب متخصص في التدريبات الدفاعية للفريق ويمتلك أيضا خبرة في تحليل الأداء الفني للاعبين في جميع المراكز داخل المستطيل.

وأضاف المصدر أن السويسري حصل علي موافقة إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب على ضم العضو الجديد وسيبدأ عمله في الأهلي في يناير القادم بعد الاستقرار عليه والحصول على موافقة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

في المقابل كشف مصدر مسئول أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تلقى اتصالا هاتفياً من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بشأن لاعبي القلعة الحمراء الدوليين قبل معسكرمباراتي أثيوبيا وتونس.

استمرار الثنائي مروان عطية ومحمد عبد المنعم في معسكر المنتخب

وأكد المصدر أن فيتوريا تواصل مع كولر بشأن رغبته في استمرار الثنائي مروان عطية ومحمد عبد المنعم في معسكر المنتخب حتى بعد مواجهة أثيوبيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وأشار المصدر إلي أن كولر رفض الرد الحاسم على قرار فيتوريا لاسيما أن الفريق يعاني من نقص عددي بعد إصابة محمود متولي مدافع الفريق ومحاولات تجهيز ياسر إبراهيم بعد إجرائه عملية جراحية في باطن القدم.

إعفاء لاعبي الفريق الأول بالنادي من المعسكر

وطالب الأهلي في خطاب رسمي ضرورة إعفاء لاعبي الفريق الأول بالنادي من المعسكر غير أن هناك توافق على خروج رباعي الأهلي الدولي عقب لقاء إثيوبيا.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد الذي أقيم خلال الفترة الماضية بدولة النمسا.

وقرر كولر منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة على أن يستأنف الأهلي تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد خاض معسكرًا في النمسا لمدة 10 أيام تخللته مباراة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1.