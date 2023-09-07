شراكة بين "طلعت مصطفى" و "كولنز" لافتتاح 3 فروع في مدينتي وسان ستيفانو

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى ، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "كولنز" ، الشركة الرائدة في مجال الملابس الجاهزة ، لافتتاح 3 فروع جديدة للعلامة التجارية "كولنز" في كل من اوبن اير مول و اوول سيزونز بارك بمدينتي وسان ستيفانو مول بالإسكندرية. وتبلغ المساحة الإجمالية للفروع الثلاثة نحو ألفي متر مربع ، ومن المتوقع افتتاح الفروع آخر العام الجاري .قام بتوقيع الشراكة الأستاذ/ عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، و YAVUZ EROGLU الرئيس التنفيذي لشركة "كولنز"، بحضور عدد من قيادات مجموعة طلعت مصطفى وشركة كولنز .



جانب من توقيع شراكة بين طلعت مصطفى و كولنز

وأعرب عمر هشام طلعت، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية ، مؤكداً أن الشراكة مع شركة "كولنز" تأتي في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على التعاقد مع العلامات التجارية العالمية لتوفير مختلف الخدمات التجارية وتلبية احتياجات عملاء المجموعة بمختلف المشروعات.



توقيع شراكة بين طلعت مصطفى و كولنز



وتعليقاً على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة "كولنز" : “يسعدنا توقيع شراكة مع مجموعة طلعت مصطفى - أكبر مطور عقاري في مصر - في افتتاح فروعنا الجديدة في المراكز التجارية المملوكة للمجموعة في مدينتي وسان ستيفانو، ونتوقع تحقيق نجاحاً كبيراً للفروع الجديدة نظراً للإقبال الكبير من العملاء للتسوق في كل من اوبن اير مول وأوول سيزونز بارك و سان ستيفانو مول". وتعد "كولنز" من أشهر العلامات التجارية التركية في مجال الملابس الجاهزة، ولها أكثر من 600 فرع حول العالم ، منها 10 فروع داخل مصر .

توقيع شراكة بين طلعت مصطفى و كولنز



ويعد All Seasons Park من أحدث المراكز التجارية المتكاملة ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى ، ويقع في جنوب مدينتي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المستقبل والعديد من المجتمعات الجديدة في شرق القاهرة. ويقام المركز التجاري على مساحة 54 ألف متر مربع ، ويضم 230 وحدة تجارية، ويعد وجهة مميزة للسكان والزوار ، حيث يضم علامات تجارية توفر مختلف خدمات التسوق والترفيه وتناول الأطعمة ، كما يوفر مختلف الخدمات الطبية من خلال العيادات الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة .



جانب من توقيع شراكة بين طلعت مصطفى و كولنز

جانب من توقيع شراكة بين طلعت مصطفى و كولنز



ويعد أوبن آير مول واحداً من أكبر وجهات التسوق المتطورة في مصر والشرق الأوسط ، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و 8 مباني تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية ، ويمتد بمساحة إيجارية تبلغ 92 ألف متر مربع. ويوفر الاوبن اير مول تجربة فريدة للتسوق من أفضل العلامات التجارية التي تتضمن مختلف الأنشطة التجارية ، منها الأزياء والملابس الرياضية والأدوات المنزلية والأثاث والمجوهرات والإكسسوارات وملابس الأطفال والصحة والجمال بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات. ويضم اوبن اير مول عدداً كبيراً من العلامات التجارية المعروفة ، مثل كارفور هايبر ماركت وسينما رينسانس مدينتي و"إكستريم لاند" مركز الترفيه العائلي و قاعة الطعام "Food Hall" ويتواجد بها 34 علامة تجارية متنوعة لأفضل المطاعم المحلية والاقليمية والعالمية .

جانب من توقيع شراكة بين طلعت مصطفى و كولنز

جانب من توقيع شراكة بين طلعت مصطفى و كولنز



ويمكن لسكان مدينتي والزوار الوصول بسهولة إلى كل من All Seasons Park و اوبن اير مول، حيث يقع المركزان التجاريان على بعد من 10 إلى 20 دقيقة بالسيارة من الشروق والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الرحاب، كما أنهما يتمتعان بموقع استراتيجي بالقرب من التجمع الأول والثالث والخامس ، ليقدما خدمات لما يقرب من 3.5 مليون نسمة من سكان تلك المناطق .



جانب من توقيع شراكة بين طلعت مصطفى و كولنز

جانب من توقيع شراكة بين طلعت مصطفى و كولنز



ويعد سان ستيفانو مول من أرقى وأكبر مراكز التسوق والترفيه في الإسكندرية ، وهو جزء من سان ستيفانو جراند بلازا ، ويضم أكثر من 200 محل تجاري لأشهر وأكبر العلامات التجارية المحلية والدولية لمختلف الأنشطة. ويتكون سان ستيفانو مول من 4 طوابق باجمالي مساحة إيجارية تبلغ نحو 23,500 متر مربع، ويضم منطقتي مطاعم فاخرة ومنطقة ألعاب للأطفال ومجمع سينمات به 10 دور عرض، كما يضم جراج يتسع لنحو 1500 سيارة. ونجح المول في جذب علامات تجارية عالمية لأول مرة في محافظة الإسكندرية