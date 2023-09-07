وزيرة الثقافة تفتتح صالونًا ثقافيًا حول القضايا السكانية فى الشيخ زويد

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، الصالون الثقافي الذي يقيمه إقليم القناة وسيناء الثقافي في مدينة الشيخ زويد، تحت عنوان: "القضايا السكانية وجودة حياة الإنسان المصري".

وجرى الصالون بحضور عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأمل عبدالله، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان في شمال سيناء.

وناقش الصالون الثقافي القضية السكانية باعتبارها من أهم القضايا التي تؤثر على جودة حياة الإنسان المصري والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية.

يأتي ذلك خلال زيارة وزيرة الثقافة إلى محافظة شمال سيناء لمتابعة تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والإبداعية التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية لأبناء المحافظة.

وزير الثقافة تلتقي محافظ شمال سيناء

واستقبل محافظ شمال سيناء، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش، خلال زيارتها إلى محافظة شمال سيناء.

وتشمل زيارة الوزيرة إلى محافظة شمال سيناء تفقد ورشة الحرف التراثية وتفقد ورشة رسم وفنون تشكيلية للأطفال وتفقد ورشة أشغال نحاس عن البيئة السيناوية وحضور ندوة ثقافية "رواية - شعر فصحى- شعر شعبي"، وحضور عرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقي العربية وعرض آخر لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية.

وتأتي زيارة وزيرة الثقافة إلى محافظة شمال سيناء في إطار الزيارات التي ينفذها الوزراء والمسؤولون إلى المحافظة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.

وشارك في اللقاء المنعقد في ديوان عام المحافظة اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وأمل عبدالله، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء.

وزيرة الثقافة والمحافظ