الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى يقصف مواقع الدعم السريع فى الخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني

كشف محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، آخر تطورات الأوضاع في السوان، قائلًا إن الأوضاع الميدانية صعبة للغاية وهناك مواجهات عنيفة في مواقع مختلفة بالخرطوم.

 الجيش السودانى يستهدف العديد من مواقع الدعم السريع

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الجيش السوداني يستهدف العديد من مواقع الدعم السريع، مشيرًا إلى تصاعد ألسنة الدخان في سماء العاصمة الخرطوم.

وتابع: "هناك أصوات للأسلحة الثقيلة في مناطق شرق النيل وأم درمان والخرطوم بحري"، موضحًا أن عمليات نزوح المواطنين مستمرة بسبب تلك المواجهات التي بلغت ذروتها في مواقع مختلفة، والتي أسفرت عن وفاة عدد كبير من المدنيين.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الأجواء بالقرب من جسر الحلفايا صعبة جدًا بسبب الاشتباكات المستمرة بين الجيش والدعم السريع، موضحًا أن هذا الجسر يبعد بأقل من 3 كيلومترات من معسكر وداي سيدنا لذلك تحاول قوات الدعم السريع السيطرة على هذا المعسكر لكن الجيش السوداني يتصدى  لهذه المحاولات.

السوان الجيش السوداني الخرطوم الدعم السريع ميليشيا الدعم السريع القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

خبير: الصراع بين روسيا وأوكرانيا لن ينتهى إلا بحرب عالمية ثالثة

أستاذ بيئة: ظاهرة "النينو" تزداد تطرفًا بسبب الاحتباس الحرارى والغازات

للمرة الأولى.. لجنة تحكيم "الفرصة" تمنح جائزة إضافية لمؤسس مشروع "إكستراكور كو"

"آب أساب" تغادر "الفرصة" ومنافسة شرسة بين "إكستراكتور كو" و"مدرستى"

مؤسس "إكستراكتور كو": نساعد الفلاحين فى استخلاص المواد الفعالة من النباتات العطرية

"الفرصة".. مؤسس "آب أساب": نوفر بناء "أبلكيشن" فى 5 دقائق فقط

"الفرصة".. مؤسس "مدرستى": هدفنا تقديم أعلى جودة تعليمية لكل بيت مصرى

منافسة قوية بين ثلاث شركات ناشئة فى حلقة اليوم من "الفرصة"

الأكثر قراءة

طالبة عين شمس فى دعوى هتك عرضها: ذهبت لشقته علشان بحبه فعاشرنى معاشرة الأزواج

مفاجأة وراء تغيب مرتضى منصور عن محاكمته فى "سب الخطيب"

تشييع جثمان "صيدلانية المنوفية" إلى مثواه الأخير بقرية جنزور

تأجيل استئناف مرتضى منصور على حبسه بتهمة سب الخطيب لـ9 نوفمبر

تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

العثور على جثة أجنبى داخل مصعد مطعم شهير فى العجوزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال