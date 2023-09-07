"القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى يقصف مواقع الدعم السريع فى الخرطوم

كشف محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، آخر تطورات الأوضاع في السوان، قائلًا إن الأوضاع الميدانية صعبة للغاية وهناك مواجهات عنيفة في مواقع مختلفة بالخرطوم.

الجيش السودانى يستهدف العديد من مواقع الدعم السريع

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الجيش السوداني يستهدف العديد من مواقع الدعم السريع، مشيرًا إلى تصاعد ألسنة الدخان في سماء العاصمة الخرطوم.

وتابع: "هناك أصوات للأسلحة الثقيلة في مناطق شرق النيل وأم درمان والخرطوم بحري"، موضحًا أن عمليات نزوح المواطنين مستمرة بسبب تلك المواجهات التي بلغت ذروتها في مواقع مختلفة، والتي أسفرت عن وفاة عدد كبير من المدنيين.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الأجواء بالقرب من جسر الحلفايا صعبة جدًا بسبب الاشتباكات المستمرة بين الجيش والدعم السريع، موضحًا أن هذا الجسر يبعد بأقل من 3 كيلومترات من معسكر وداي سيدنا لذلك تحاول قوات الدعم السريع السيطرة على هذا المعسكر لكن الجيش السوداني يتصدى لهذه المحاولات.