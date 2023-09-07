الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المؤبد لمدرس مفصول وفنى وعاطل خطفوا محاسبًا لابتزازه فى القليوبية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المؤبد 25 عامًا، لمدرس مفصول وفنى كمبيوتر وعاطل بتهم الخطف والتهديد والابتزاز والسرقة بالإكراه، لمحاسب بأحد البنوك فى بنها بعد تهديده بنشر صور مخلة ومفبركة لزوجته.

 صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف السباعي، وشريف رشدى، وبحضور سيف جاد الله وكيل النيابة.

 تفاصيل الواقعة

كانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بقيام 3 أشخاص بخطف شخص وحجزه فى منزل عشوائي وسط الزراعات على الطريق الحر بدائرة المركز، وتقييده بالحبال والتعدي عليه بالضرب وإكراهه بالتوقيع على إيصالات أمانة، والاستيلاء على الفيزا الخاصة به وسحب مبلغ مالي منها، بعد الحصول على أرقامها السرية بطريق الإكراه بالسلاح.

 نتائج التحريات

توصلت تحريات  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى أن المتهمين وهم "مدرس مفصول وفنى كمبيوتر وعاطل، خطفوا المجنى عليه "محاسب " فى أحد البنوك، بعد قيام الأول وكان خطيب زوجة المجنى عليه السابق بتهديده، بنشر صور وفيديوهات مفبركة ومخلة بالشرف لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.

فطلب المجنى عليه التفاوض معه وباقي المتهمين وطلبوا منه مقابلتهم على الطريق الحر، وعقب وصوله فى المكان المحدد قاموا بخطفه والتوجه به لأحد المنازل وسط الزراعات بدائرة مركز بنها وقاموا بربطه بالحبال وضربه، واستولوا على حافظة نقوده بها فيزا أموال وأجبروه على إخبارهم برقمها السرى تحت تهديد السلاح، وقاموا بسحب مبلغ 18 ألف جنيه كما قاموا بتصويره أثناء التعدي عليه بالضرب.

نجحت أجهزة الأمن بـمديرية أمن القليوبية فى القبض على المتهمين بعد تحديد مكان المجنى عليه وألقى القبض عليهم وبحوزتهم الهواتف المحمولة، وعليها صور الزوجة الأصلية والصور، والفيديوهات الأخرى المفبركة وأمرت النيابة العامة بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

جنايات بنها السجن المؤبد محافظة القليوبية حبس مدرس قضايا بنها

مواد متعلقة

مصرع عامل سقط من أعلى سقالة أثناء حفر بئر بالقليوبية

رئيس جامعة بنها يتفقد كلية التربية الرياضية وعدد من المراكز والوحدات

محافظ القليوبية يبحث إنشاء 2 كوبرى مشاة على محور الفريق العصار

جامعة بنها تشارك في البرنامج التدريبي الثاني لطلاب الجامعات

رئيس جامعة بنها يتفقد كلية الهندسة بشبرا استعدادًا للعام الدراسى الجديد

الإعدام للمتهم بقتل زوجة شقيقه لسرقتها فى القليوبية

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يستقبل وزير الشباب والرياضة

ضبط شخص بتهمة غسيل أموال بـ30 مليون جنيه بالقليوبية

الأكثر قراءة

مفاجأة وراء تغيب مرتضى منصور عن محاكمته فى "سب الخطيب"

طالبة عين شمس فى دعوى هتك عرضها: ذهبت لشقته علشان بحبه فعاشرنى معاشرة الأزواج

تشييع جثمان "صيدلانية المنوفية" إلى مثواه الأخير بقرية جنزور

العثور على جثة أجنبى داخل مصعد مطعم شهير فى العجوزة

اتحاد جدة يفقد الأمل فى حسم صفقة محمد صلاح

تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال