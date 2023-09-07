المؤبد لمدرس مفصول وفنى وعاطل خطفوا محاسبًا لابتزازه فى القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المؤبد 25 عامًا، لمدرس مفصول وفنى كمبيوتر وعاطل بتهم الخطف والتهديد والابتزاز والسرقة بالإكراه، لمحاسب بأحد البنوك فى بنها بعد تهديده بنشر صور مخلة ومفبركة لزوجته.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف السباعي، وشريف رشدى، وبحضور سيف جاد الله وكيل النيابة.

تفاصيل الواقعة

كانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بقيام 3 أشخاص بخطف شخص وحجزه فى منزل عشوائي وسط الزراعات على الطريق الحر بدائرة المركز، وتقييده بالحبال والتعدي عليه بالضرب وإكراهه بالتوقيع على إيصالات أمانة، والاستيلاء على الفيزا الخاصة به وسحب مبلغ مالي منها، بعد الحصول على أرقامها السرية بطريق الإكراه بالسلاح.

نتائج التحريات

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى أن المتهمين وهم "مدرس مفصول وفنى كمبيوتر وعاطل، خطفوا المجنى عليه "محاسب " فى أحد البنوك، بعد قيام الأول وكان خطيب زوجة المجنى عليه السابق بتهديده، بنشر صور وفيديوهات مفبركة ومخلة بالشرف لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.

فطلب المجنى عليه التفاوض معه وباقي المتهمين وطلبوا منه مقابلتهم على الطريق الحر، وعقب وصوله فى المكان المحدد قاموا بخطفه والتوجه به لأحد المنازل وسط الزراعات بدائرة مركز بنها وقاموا بربطه بالحبال وضربه، واستولوا على حافظة نقوده بها فيزا أموال وأجبروه على إخبارهم برقمها السرى تحت تهديد السلاح، وقاموا بسحب مبلغ 18 ألف جنيه كما قاموا بتصويره أثناء التعدي عليه بالضرب.

نجحت أجهزة الأمن بـمديرية أمن القليوبية فى القبض على المتهمين بعد تحديد مكان المجنى عليه وألقى القبض عليهم وبحوزتهم الهواتف المحمولة، وعليها صور الزوجة الأصلية والصور، والفيديوهات الأخرى المفبركة وأمرت النيابة العامة بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.