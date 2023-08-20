المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين فى الاتجار بالمخدرات بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، بالسجن المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، بمنطقة القلج بمركز الخانكة.

وتضمن أمر الإحالة بالقضية رقم 4022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 841 لسنة 2022 حصر كلي شمال بنها، أنه قام كل من "أحمد. ع"، 25 سنة، عامل، "محمد. ع"، 25 سنة، نجار، "محمود. ع" 27 سنة، مكوجى، أحرزوا وحازوا جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش".

كما أن المتهم الأول قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين بأن أشهر في وجههم السلاح النارى.