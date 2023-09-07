لتوليه منصبه.. مطران إيبارشية طيبة يهنئ مدير أمن قنا الجديد

هنأ الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اللواء مصطفى مبروك، لتوليه منصب مدير أمن محافظة قنا، وذلك بمقر مديرية الأمن بقنا، ورافقه الأب ماركو ناجي، الأب مرقس سليمان، والأب ملاك ناجي، والأخت تريزينا حنا، الأخت كاترين ثروت.

إشادة بالدور الوطني الشجاع لرجال الشرطة في تحقيق الأمن

وعبر الأنبا عمانوئيل، باسم كل أسرة الإيبارشية عن خالص التهاني، وأصدق الأمنيات بالمنصب المستحق، داعيًا له بالتوفيق، مشيدًا بالدور الوطني الأصيل والشجاع لرجال الشرطة في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أعرب مدير أمن قنا عن امتنانه وتقديره إلى الأنبا عمانوئيل، على هذه الزيارة، وكذلك وعن تقديره للكنيسة الكاثوليكية، لما تقدمه من خدمات متعددة في كل ربوع مصر.

مطران أبوقرقاص يستقبل الأنبا باخوم

وعلى صعيد أخر كان الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قد استقبل الأنبا باخوم، النائب البطريركي، في مؤتمر شباب الإيبارشية، بدير السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان، بالمقطم.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأنبا بشارة، حيث ألقى عظة الذبيحة الإلهية حول "شخصية القديس فرنسيس الآسيزي"، واختباره في قرار اتباع يسوع، مؤكدًا أنه عاش حيات الشباب، وحقق دعوته في نداء "اذهب ورمم كنيستي".

وألقى الأنبا باخوم محاضرة بعنوان "من الاعتمادية الى الحرية"، معددًا طرق الهروب من الواقع، التي قد نسلكها، كما أشار الأب المطران إلى علاج الاعتمادية، وكيفية اتخاذ القرارات قرار في حياتنا.

وشجع الأنبا باخوم الحاضرين على أهمية السعي إلى تحقيق الذات، ثم تم فتح باب المناقشات بينه وبين الشباب، كما تضمن اليوم أيضًا الفقرات الترفيهية المتنوعة.