الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخور أسقف بولس ساتي يستقبل السكرتير الأول في سفارة إيطاليا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل  الخور أسقف بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة في مصر، الاثنين الماضي، جياريتزو توماسو، السكرتير الأول في سفارة إيطاليا بمصر.

◄تفاصيل اللقاء

 دار الحديث حول سحب المرسوم من غبطة البطريرك الكاردينال مار لويس ساكو وما يمثله هذا من زعزعة الاستقرار الهش للأقليات في العراق.

حضر اللقاء السيدة مادلين فارس من سكرتارية مكتب التعاون في السفارة الايطالية وهي أيضاً نائبة رئيس الجمعية الخيرية الكلدانية، كما حضر اللقاء السيد روماني ألبير السكرتير العام لإيبارشية القاهرة وأمين سر المطرانية. وفي نهاية اللقاء تم اطلاع الضيف على الكنيسة وتاريخها.

خور أسقف بولس ساتي يستقبل سفير دولة المجر

وعلى صعيد آخر، استقبل الخور أسقف بولس ساتي المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة في مصر أندراش كوياجس سفير دولة المجر في جمهورية مصر العربية وكذلك السيدة باربارا فراجو نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية وذلك في مطرانية الكلدان في مصر الجديدة. 

جاء اللقاء لبحث آخر التطورات فيما يخص سحب المرسوم الرئاسي من غبطة البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، كما تناول اللقاء عدة جوانب منها علاقة دولة المجر بالكنيسة الكلدانية والدعم الذي قدمته ولازالت لمساعدة المهجرين في العراق وكذلك زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني إلى المجر مؤخراً.

وتقديراً لمكانتهما العالية قام بإهدائهم الميدالية التذكارية الفضية لمناسبة مئوية ظهورات العذراء في فاتيما.

مجموعات كشافة أبو الهول تحتفل بعيد العذراء مريم

وكانت قد احتفلت مجموعات كشافة أبو الهول، بعيد العذراء مريم، سيدة الكشاف، وذلك بمقر المجموعة، بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة.

حضر الاحتفال أفراد مجموعات أبو الهول التسعة من البراعم، وحتى الجوالة، والقادة والقائدات، من مختلف المجموعات. ترأس الصلاة سيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر.

وفي كلمة العظة، تحدث الخورأسقف بولس ساتي حول قيم خدمة السيدة العذراء للآخر، ومدى تجلي رسالة الخدمة، وبذل الذات في رسالة الحركة الكشفية، لخدمة الجميع.

وشكر المدبر البطريركي للكلدان بمصر، القائمين بخدمة مجموعتنا بالقديسة فاتيما، مؤكدًا أهمية استمرارية الخدمة، ودعمها مشيرًا إلى أن أبواب سانت فاتيما، ستظل دومًا مفتوحة للجميع.

الخور أسقف بولس ساتي المدبر البطريركي للكلدان رئيس الطائفة في مصر الخور أسقف بولس ساتي المدبر البطريركي للكلدان سحب المرسوم من غبطة البطريرك الكاردينال مار لويس ساكو

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