الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": أضرار بميناء أوديسا الأوكرانية جراء ضربات روسية

ميناء أوديسا الأوكرانية
ميناء أوديسا الأوكرانية

أعلنت سلطات أوديسا عن وقوع أضرار بالبنية التحتية للميناء ولصومعة حبوب جراء ضربات روسية، بحسب ما نقلته "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

قصف روسي بطائرة دون طيار على ميناء في منطقة أوديسا بأوكرانيا

شنت روسيا هجومًا على ميناء منطقة أوديسا بالتزامن مع عودة الحوار حول "اتفاقية الحبوب"؛ حيث قال مسئولون إن مواطنين أوكرانيين تم نقلهم إلى المستشفى بعد قصف روسي بطائرة دون طيار لمدة 3 ساعات ونصف على ميناء في منطقة أوديسا بأوكرانيا يوم الأحد، جراء قصف روسي.

ويأتي الهجوم على ميناء ريني البحري قبل يوم واحد من اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان؛ لمناقشة استئناف شحنات المواد الغذائية من أوكرانيا بموجب اتفاقية الحبوب على البحر الأسود التي انسحبت منها موسكو في يوليو.

سلطات أوديسا أوديسا روسيا أوكرانيا اتفاقية الحبوب الرئيس الروسي أردوغان

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