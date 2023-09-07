خريطة فعاليات القاهرة الدولى للمسرح التجريبى لهذا اليوم

تتواصل اليوم الخميس فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبى، التي تتوزع بين الورش التدريبية والجلسات البحثية العلمية والعروض المسرحية، التي نقدم لكم تفاصيلها الكاملة في هذا التقرير.

ــ الورش والجلسات البحثية

تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الخميس، وضمن فعاليات الورش المصاحبة لفعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبى، ورشة تقدمها الباحثة الدكتورة إنجي البستاوي، التي تعقد في قاعة عبدالرحيم الزرقاني بالمسرح القومي في العتبة، وتقام الورشة تحت عنوان "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل.

ــ ورشة الفنان رمز لينر

في سياق متصل، وفي نفس التوقيت، الحادية عشرة صباح اليوم الخميس، تعقد تحت عنوان “أصول ومبادئ المسرح الارتجالي”، فعاليات ورشة يقدمها الفنان رمزي لينر، على خشبة قاعة صلاح جاهين، بمسرح البالون بالعجوزة.

ــ عرض “فريدا” لفرقة الرقص المسرحي الحديث

وفي الخامسة مساء، تستقبل خشبة مسرح الجمهورية بعابدين العرض الراقص “فريدا”، الذي تقدمه فرقة الرقص المسرحي الحديث، ضمن فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى.

وعرض “ فريدا “ تصميم وإخراج سالي أحمد، ويدور العرض فى قالب إنسانى حول الحياة التراجيدية للفنانة التشكيلية المكسيكسة ”فريدا كاهلو”، التي أبدعت أعمالا فنية عبرت عن التحديات والمعاناة التى واجهتها وكانت دافعا لها لإثبات ذاتها وإنتاج لوحات ملهمة تتجاوز الأزمنة وتعبر الحدود.

وفرقة الرقص المسرحي الحديث تأسست عام 1993 ويديرها المخرج مصمم الرقصات وليد عوني وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا، وشاركت في الكثير من المهرجانات العالمية كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية.

حصلت الفرقة على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومي للمسرح عن عرض الفيل الأزرق عام 2015.

خريطة العروض المسرحية لهذا اليوم:

ففي السادسة مساء تستقبل خشبة المسرح القومي بالعتبة، العرض المسرحي “Neci Padiri” من دولة الكونغو.

وفي نفس التوقيت، السادسة مساء، تحتضن خشبة مسرح الفلكي بباب اللوق، العرض الجزائري Nostalgia.

وفي الثامنة مساء، يعرض علي مسرح الطليعة بالعتبة، العرض المسرحي “صادق النمك”، من المملكة العربية السعودية.

وفي نفس التوقيت، العاشرة مساء، يعرض علي خشبة مسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، عرض “antigone” من ليتوانيا.

وفي العاشرة مساء، يستقبل مسرح السامر، العرض التونسي “الروبة”، وفي العاشرة أيضا وعلي مسرح العرائس، العرض الجورجي Othello.