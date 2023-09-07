الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"هنعيش ونشوف".. طفل يشعل حفل لينا شاماميان بمهرجان القلعة

لينا شاماميان
لينا شاماميان

أشعلت النجمة السورية لينا شاماميان حفلها المقام حاليا بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الحادية والثلاثين والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وقدمت لينا خلال الجزء الأول من حفلها عددًا من الأغنيات المهمة والشهيرة منها “لما بدا يتثنى” وأغنيتها الأشهر في مصر “هنعيش ونشوف” التي غنتها من قبل وحققت نجاحا كبيرا في مصر.

ومن اللقطات الطريفة في بداية الحفل صعود طفل صغير مسرح الحفل ممسكا باقة من الورود وأجرت معه لينا حوارا مميزا أبهج الجمهور.

وقدمت الفنانة الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة “الحياة” على فكرهم الدائم لتطوير المهرجانات وإعطاء الفرص للفنانين أصحاب المواهب الذين على بداية طريق فنهم، إلى جانب الميجا ستار، مشددةً على الحفل أصبح ساحة من الفن المختلف بكل الفئات.

وأذاعت قناة "الحياة" بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الافتتاحية عددًا من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.
 


 

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء مهرجان القلعة للموسيقي والغناء القلعة للموسيقى والغناء مهرجان القلعة النجمة السورية لينا شاماميان

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