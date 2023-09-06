الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"يا محروسة" تجذب جمهور حفل نسمة محجوب بمهرجان القلعة

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة

أنهت النجمة نسمة محجوب قبل قليل حفلها بـمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة خالد داغر بأغنية "الوقت يعدي" والتي كانت قدمتها في بداية الحفل أيضًا.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وكانت قد قدمت نسمة محجوب أغنية "يا محروسة" إحدى أشهر أغنياتها خلال السنوات الماضية، وكانت أكثر الأغنيات التي تفاعل معها جمهور القلعة للموسيقى والغناء بشكل كبير.

 

وأقيم، مساء أمس، حفل كبير للمطربة اللبنانية الشابة عبير نعمة، فى ظهورها الأول على مسرح المحكى، حيث أشعلت حماس الجمهور، وعبرت عن موهبتها بقوة بطبقات صوت رحبة مكنتها من أداء عدة أغانٍ متنوعة فى أسلوبها ونغمها تفاعل معها الحضور بشدة ونالت الإعجاب والاستحسان، منها: "وينك، وبصراحة، ويا نسيم الريح، وفراشة وزهرة، واعمل ناسينى، وودعت الليل، وقصتنا، وتلفنتلك، وبلا ما نحس، ويا ليل الصب، ويا محلا نورها، لسيد درويش، وأنا لحبيبي لفيروز، وقلبى دليلي لليلى مراد". 

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء حفلات مهرجان القلعة مهرجان القلعة القلعة للموسيقى والغناء نسمة محجوب

الأكثر قراءة

وفاة أكبر مُعمرة فى الفيوم عن عمر يناهز 113 عاماً

حريق وانهيار وضحايا.. كواليس 5 ساعات من "الطوارئ" فى حدائق القبة

البرهان يصدر مرسومًا دستوريًا بحل قوات الدعم السريع

قيادات «العربى الناصرى»: الرئيس السيسي يمتلك رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة

مؤتمر جماهيري لدعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية بالشرقية (صور)

"فوت ميركاتو": محمد صلاح مستمر مع ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

محمد رفعت

الرئيس !

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال