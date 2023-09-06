"يا محروسة" تجذب جمهور حفل نسمة محجوب بمهرجان القلعة

أنهت النجمة نسمة محجوب قبل قليل حفلها بـمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة خالد داغر بأغنية "الوقت يعدي" والتي كانت قدمتها في بداية الحفل أيضًا.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وكانت قد قدمت نسمة محجوب أغنية "يا محروسة" إحدى أشهر أغنياتها خلال السنوات الماضية، وكانت أكثر الأغنيات التي تفاعل معها جمهور القلعة للموسيقى والغناء بشكل كبير.

وأقيم، مساء أمس، حفل كبير للمطربة اللبنانية الشابة عبير نعمة، فى ظهورها الأول على مسرح المحكى، حيث أشعلت حماس الجمهور، وعبرت عن موهبتها بقوة بطبقات صوت رحبة مكنتها من أداء عدة أغانٍ متنوعة فى أسلوبها ونغمها تفاعل معها الحضور بشدة ونالت الإعجاب والاستحسان، منها: "وينك، وبصراحة، ويا نسيم الريح، وفراشة وزهرة، واعمل ناسينى، وودعت الليل، وقصتنا، وتلفنتلك، وبلا ما نحس، ويا ليل الصب، ويا محلا نورها، لسيد درويش، وأنا لحبيبي لفيروز، وقلبى دليلي لليلى مراد".