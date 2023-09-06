الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مؤسس "إكستراكتور كو": نساعد الفلاحين فى استخلاص المواد الفعالة من النباتات العطرية

المتسابق أبانوب جمال
المتسابق أبانوب جمال

عرض المتسابق أبانوب جمال مؤسس "إكستراكتور كو" المتخصصة في استخلاص المادة الفعالة من النباتات، فكرة مشروعه أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي.

وقال جمال خلال فقرة الدقيقة الواحدة ببرنامج "الفرصة" إن المنصة تساعد الفلاحين على استخلاص المواد الفعالة من النباتات العطرية.

وأضاف أن هذه الصناعة مهمة ومحورية وهي ثاني أكبر صناعة ربحية في العالم، مؤكدًا أن مصر رائدة في زراعة النباتات الطبية والعطرية، متابعًا: "لكن مشكلتنا أننا نصدر المادة الخام فقط لارتفاع تكلفة الاستخلاص".

مؤسس “إكستراكتور كو”: نوفر 50% من وقت الاستخلاص و40% إنتاجية أعلى ونقلل 60% من التكلفة

وتابع: "شركتنا استطاعت القضاء على معضلة الاستخلاص من خلال توفير تقنية تساعد الفلاحين والمزارعين على عملية الاستخلاص، نوفر 50% من وقت الاستخلاص و40% إنتاجية أعلى ونقلل 60% من التكلفة".

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

إكستراكتور كو شركة إكستراكتور كو الفرصة برنامج الفرصة الفرصة مع لميس الحديدي النباتات العطرية

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